Asturias y Canarias más conectadas: Vuelos diarios a Tenerife y Gran Canaria en 2026

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García (dcha), suscribe el acuerdo promocional con Binter con Daniel Rosales, responsable de Network Planning de Binter, esta mañana en la sede de la compañía en Gran Canaria. - GOBIERNO DE ASTURIAS

El Principado suscribe un contrato con Binter para afianzar la promoción de Asturias en Canarias

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias refuerza sus acciones promocionales como destino turístico en el mercado canario y garantiza conexiones directas con Tenerife Norte y Gran Canaria, que irán aumentando de manera progresiva desde este otoño hasta convertirse en diarias en el tercer trimestre de 2026.

La operativa prevista con las dos capitales canarias supondrá una oferta de 3.696 plazas semanales durante todo el año. Además, la compañía ofertará, en un mismo billete con facturación final a destino, la conexión con las demás islas del archipiélago

El Ejecutivo autonómico intensifica así la difusión de los recursos turísticos de Asturias en el mercado canario, con una inversión anual de 363.000 euros hasta 2027, incluida en la Estrategia de Conectividad Aérea. Estos fondos permitirán incrementar las frecuencias de Binter a ambas islas.

Así, a partir del próximo mes habrá cinco semanales a Tenerife Norte y otras tantas a Gran Canaria. Posteriormente, desde finales de marzo hasta finales de octubre de 2026 (temporada de verano) habrá vuelo directo seis días a la semana a cada isla. Por último, desde octubre del año que viene, esa doble conexión con Canarias pasará a ser diaria de forma permanente durante todo el año.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, que ha firmado este martes el acuerdo en Las Palmas de Gran Canaria con el responsable de Network Planning de Binter, Daniel Rosales, ha destacado el carácter estratégico del mercado canario: "Para nosotros resulta muy importante consolidarnos como un destino atractivo y accesible en un mercado tan relevante, cuyo flujo de visitantes viene creciendo en los últimos cinco años", ha explicado.

El acuerdo entre el Gobierno de Asturias y Binter recoge el compromiso de la compañía de realizar acciones de promoción y captación en las islas que garanticen que al menos el 65% de los pasajeros de las rutas sean residentes canarios que visiten el Principado.

Entre las actuaciones previstas por la compañía figura la promoción de la comunidad tanto en los soportes digitales de la aerolínea (web y redes sociales) como en los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, no sólo en las vallas, pantallas o soportes publicitarios convencionales, sino también en espacios específicos como las salas VIP. Además, las propias aeronaves de Binter contarán con elementos promocionales de Asturias a bordo (reposacabezas, folletos, portaequipajes), al igual que la revista corporativa de la compañía.