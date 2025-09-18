Asturias es una de las CCAA que participa en un proyecto piloto contra las garrapatas que arrancará en octubre

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha manifestado este jueves en la Junta General que Asturias es una de las cinco comunidades participa en el proyecto piloto puesto en marcha por el Gobierno Central para impulsar la cooperación territorial frente a las enfermedades transmitidas por vectores, como las garrapatas.

"El pilotaje dentro del plan vamos a hacerlo dentro de lo que es Asturias, y consiste en que, a través de los servicios asistenciales, se recogen e identifiquen, a través de fotografías las garrapatas circulantes", indicó Saavedra.

Así ha incidido en que por lo tanto, va a haber un circuito propio dentro de Asturias, en el cual se va a trabajar entre el Sespa y el Sérida, y se incluye la identificación física de la garrapata por etomólogo propio, y también un análisis específico de la garrapata en el laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias, para ver si hay presencias de patógenos potencialmente infectivos en esas garrapatas para esa población.

Según indicó Saavedra el programa aquí en Asturias dará comienzo en el mes de octubre, van a empezar en seis centros de salud, y va a haber una formación específica de los profesionales asistenciales.

"Esto de por sí ya va a sensibilizar, digamos, a los profesionales, pero al mismo tiempo, dentro de lo que es también la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, se van a hacer campañas también ahora para la población, para la prevención de las picaduras, y también se va a trabajar con lo que son los protocolos asistenciales, de diagnóstico precoz, tratamiento precoz, minimizando así su impacto en la población", explicó la consejera a preguntas en comisión parlamentaria del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares.

Este Programa Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores incluye también la puesta en marcha de la herramienta de ciencia ciudadana Garrapata Alert, una aplicación impulsada por el Ministerio de Sanidad que permite a la población colaborar en la detección de garrapatas, actualmente en fase piloto.

Así lo ha indicado la consejera que ha explicado que actualmente esa app está en fase piloto y esta herramienta permitirá a la población general colaborar activamente para el reconocimiento y la detección y notificación de estas garrapatas, proporcionando datos valiosos sobre su distribución, dónde están y la actividad, buscando crear una red de vigilancia participativa.

"En este pilotaje de este proyecto, tanto del plan como también de la aplicación móvil, están incluidas cinco comunidades autónomas y una de ellas es el Principado de Asturias", manifestó Saavedra.

Adrián Pumares por su parte ha indicado es imprescindible un protocolo claro para los profesionales sanitarios y que se analicen, por ejemplo, las garrapatas cuando una persona acude al centro de salud.

"También hacer hincapié en que es preferible acudir al centro de salud en caso de no estar seguro de que se va a quitar correctamente", dijo el diputado.