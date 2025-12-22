Asturias cerró noviembre con 22.231 pacientes esperando para operarse

Archivo - HUCA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de pacientes en espera estructural de intervención quirúrgica en Asturias se situó en noviembre en 22.231, lo que supone 317 menos que los que se encontraban en esa situación al cerrar octubre, según los datos publicados este lunes por la Consejería de Salud. El tiempo medio de espera es de 83,21 días, inferior al registrado el mes anterior, que era de 88,31 días.

Desde el Gobierno regional han emitido una nota de prensa en la que destacan que el registro de pacientes pendientes de una intervención se ha reducido en 1.238 en comparación con noviembre de 2024 y la demora media ha bajado en 4,5 días.

Los hospitales efectuaron en noviembre 5.934 intervenciones programadas, lo que supone el mayor balance para este mes de los últimos ocho años.

Si se analiza la evolución de los seis procesos garantizados -cirugía cardiaca valvular y coronaria, cataratas, prótesis de cadera, prótesis de rodilla e histerectomía- se detecta una estabilización del número de personas pendientes de intervención. Además, la demora es inferior a 180 días en todos los casos.

El Sespa efectuó en noviembre 159.237 consultas hospitalarias. Además, el mes pasado finalizó con 113.643 personas pendientes de visitar al especialista y con una espera media de 97 días para una primera consulta.

La demora para consultas de especialidades médicas de especial atención, como digestivo, ginecología y otorrinolaringología, se sitúa por debajo de los dos meses, mientras que urología y cardiología superan por muy poco ese umbral.

Las pruebas diagnósticas y técnicas pendientes se situaban en 31.889 a finales de noviembre, lo que supone 243 menos que en el mismo período de 2024.

La demora media se sitúa por debajo de los dos meses para todas las pruebas excepto para las resonancias magnéticas, que alcanzan los 62 días.