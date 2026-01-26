Asturias concluye Fitur con más de 300 reuniones profesionales y 40.000 visitantes en su estand

Asturias duplica en Fitur su actividad empresarial y consolida su estand como centro de negocios del sector turístico - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha cerrado su participación en Fitur con un balance positivo. Según ha asegurado el Ejecutivo, este año ha habido una intensa actividad profesional desarrollada en el estand, en el que se han duplicado las reuniones empresariales respecto a la edición anterio.

La Terraza del Paraíso --el espacio reservado al empresariado -- ha acogido 318 reuniones profesionales, en las que participaron 107 empresas y 860 agentes.

El equipo de Turismo de Asturias ha mantenido 17 reuniones con medios de comunicación nacionales e internacionales para cerrar acuerdos de publicidad y generación de contenidos, así como y la organización de viajes de prensa para garantizar la promoción de la comunidad en mercados estratégicos a lo largo del año

Además, se han celebrado reuniones de trabajo con los responsables de diez oficinas españolas de turismo en el exterior, dependientes de Turespaña --Fráncfort, Múnich, Roma, Milán, Lisboa, Londres, La Haya, París, Irlanda y Bruselas--. También ha habido un encuentro específico con el responsable de la Oficina Española de Turismo en México, en el marco de la estrategia de internacionalización.

Junto con su dimensión profesional, el estand de Asturias ha mantenido una intensa actividad divulgativa dirigida al público final. Cerca de 40.000 personas han participado en las actividades desarrolladas en el espacio del Principado.

Según ha detallado el Principado, las consultas que realizaron los visitantes fueron muy diversas, con un claro predominio del interés por rutas, experiencias y propuestas vinculadas a la naturaleza, el turismo activo y el aprovechamiento de los recursos durante todo el año, en coherencia con el modelo turístico que promueve el Gobierno del Principado.

La gastronomía ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la programación, especialmente durante el fin de semana. El chigre asturiano sirvió cerca de 6.000 culetes de sidra a lo largo de la feria, a los que se sumaron talleres y degustaciones de productos agroalimentarios con sello de calidad como las IGP Chosco de Tineo, Ternera Asturiana y Miel de Asturias.

En el ámbito digital, la presencia de Asturias en Fitur volvió a ser destacada, con más de 160 publicaciones propias en redes sociales bajo la etiqueta #AsturiasenFitur, que generaron más de un millón y medio de visualizaciones.

Esta edición de Fitur ha servido también para reforzar mensajes clave de la política turística del Principado, como el liderazgo en turismo sostenible, a través de la campaña Respeturismo, y la conmemoración del 40 aniversario del turismo rural.