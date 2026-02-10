Asturias consolida una red de 16 centros de I+D empresariales como motor de innovación y empleo cualificado

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, con representantes de los centros de I+D+i de grandes empresas. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias ha destacado este martes la consolidación de la red de 16 centros de I+D empresariales implantados en la región, un ecosistema que en seis años ha pasado de dos a 16 entidades activas y que se ha convertido en una de las principales palancas de competitividad, innovación y empleo cualificado de la industria regional.

Los centros, según destaca el Principado en una nota de prensa, suman actualmente cerca de 480 profesionales, muchos de ellos doctores e investigadores altamente especializados. Desde la puesta en marcha del programa autonómico de apoyo a centros de I+D en 2020, el Principado ha financiado 97 proyectos con una subvención acumulada de 22,1 millones de euros, movilizando una inversión global de 53 millones.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha reunido este martes con representantes de estos centros agrupados en un hub de operaciones, junto al director general de Innovación, Iván Aitor Lucas, y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González.

Los centros, impulsados por grandes empresas como ArcelorMittal, Windar Renovables, Alsa, TSK, Gonvarri, Química del Nalón, Idesa, Satec, GAM o Escribano (E4 Defense), abarcan sectores clave como descarbonización, hidrógeno verde, economía circular, inteligencia artificial, hiperautomatización, movilidad sostenible, biotecnología, nanotecnología o energía eólica marina.

Sánchez ha valorado que "los centros de I+D están a la vanguardia mundial" y que la red responde a desafíos globales como descarbonización, inteligencia artificial, nuevos materiales, economía circular e hidrógeno verde. Ha añadido que Asturias se posiciona como "territorio líder en innovación industrial, avanzando hacia un modelo económico más sólido, tecnológico y sostenible".

Entre las líneas de actuación destacan eólica marina XXL, hidrógeno verde y captura de CO2, nanotecnología y biotecnología, movilidad autónoma y cero emisiones, impresión 3D y nuevos materiales, hiperautomatización con gemelos digitales, y energías renovables aplicadas a agricultura de precisión.