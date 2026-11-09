Asturias constituye el Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad con la intregración de nueve ayuntamientos

El presidente de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, Jordi Cuadras, y representantes políticos asturianos a su llegada al Palacio de los Conde Toreno, en Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha constituido este lunes el Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad junto a nueve ayuntamientos, una iniciativa dirigida a coordinar los esfuerzos locales en materia de cooperación internacional, acción humanitaria y educación para el desarrollo.

En declaraciones a los medios antes del acto institucional celebrado en el Palacio de los Conde de Toreno (Oviedo), la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Nerea Monroy, ha calificado el acto de "día histórico" y ha destacado que Asturias se ha convertido en la décima comunidad autónoma en contar con un instrumento de estas características.

Monroy ha explicado que esta alianza busca multiplicar la eficiencia de la cooperación descentralizada para defender los derechos humanos y avanzar hacia el objetivo de destinar el 0,7 por ciento del presupuesto a este ámbito.

El fondo se constituye con los ayuntamientos de Avilés, Carreño, Castropol, Corvera, El Franco, Llanera, Noreña, Piloña y Somiedo, además de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), el Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa y el Centro de Desarrollo Navia-Porcía.

El presidente de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, Jordi Cuadras, ha valorado la creación de esta entidad tras 20 años sin poner en marcha una iniciativa similar en España. Ha remarcado que el modelo municipalista asturiano constituye un ejemplo de consenso multipartidista para hacer frente a las desigualdades globales y a los discursos de odio desde la política local.

Al ser preguntado sobre la aportación económica y el porcentaje del 0,7 por ciento exigible por ley que fijó la ONU, Cuadras ha aclarado que existen municipios en España que están realizando dicha aportación, si bien ha reconocido que "evidentemente es una minoría". En este sentido, ha subrayado que "lo más importante no es llegar a la cifra" ni a ese dato concretamente, sino "concebir la cooperación como una política estructural pública en cada uno de los municipios y que puedan hacer una pequeña aportación".

"Evidentemente nosotros luchamos para que se llegue al objetivo del 0,7 por ciento, pero lo más importante es lo que pasa hoy aquí en Asturias, que hay municipios que deciden ir para adelante, unirse, crear el Fondo Asturiano de Cooperación y lanzar este mensaje, que desde lo local podemos contribuir también a lo global", ha aseverado.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, cuyo ayuntamiento ostenta la presidencia del fondo, ha mostrado su convicción de que "la inmensa mayoría de los municipios" asturianos se incorporán progresivamente al fondo. Monteserín ha puesto en valor la constitución de este fondo para "producir sinergias" en materia de cooperación internacional y facilitar el aprendizaje mutuo entre concejos. La regidora ha calificado este tipo de instrumentos de "imprescindibles" para respaldar el desarrollo de los territorios menos favorecidos y contribuir a "aliviar la presión migratoria", más allá de las actuaciones destinadas a la atención de asilo o de refugiados por conflictos armados.