Asturias contabiliza este miércoles 14 incendios forestales, 5 activos, 7 controlados y 2 estabilizados

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Según los datos facilitados por el SEPA, a primera hora de este miércoles se contabilizan en Asturias 14 incendios forestales, 5 activos, 7 controlados y 2 estabilizados. Durante la noche han continuando los trabajos de extinción en Degaña abriendo líneas de defensa con maquinaria pesada tanto hacia la cumbre del pico La Camposa como hacia el puerto de Cienfuegos.

Además, se continúan con las labores de extinción protegiendo la cumbre en Degaña donde, si la meteorología lo permite, se han movilizado los dos helicópteros de la BRIF de Tineo, y se ha solicitado dos aviones anfibios FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

En labores terrestres el dispositivo lo completa Bomberos de Asturias, empresas forestales y la brigada de bomberos de la Comunidad Foral de Navarra con una dotación de 24 efectivos y 8 vehículos.

Recuerda el SEPA que en Degaña se ha instalado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el equipo de refuerzo sanitario, equipo médico de UVI-móvil, movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desde la activación del INFOPA. Desde allí también se realizan con el helicóptero de la Guardia Civil los vuelos de valoración y seguimiento.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra que se complementará, de tarde, si la meteorología con ciclos de helicóptero.

El flanco oeste requiere fundamentalmente la atención medios aéreos porque se localizan focos dispersos. A esta zona se suma hoy una dotación de seis bomberos procedentes de Andorra.

En Somiedo (Caunedo-Gúa) se ha estado trabajando durante toda la noche y a lo largo de esta jornada, es prioritario, en zona alta el empleo de medios aéreos y allí estará destinado el helicóptero de Navarra (Leire II) y por tierra Bomberos de Asturias y dos empresas forestales.

También permanece activo el incendio de La Uña-Arcenoiro, en Ponga. En el mismo hay numerosos puntos calientes, progresa por el subsuelo. Solo se pueden realizar trabajos por tierra. Aquí permanecen movilizados Bomberos de Asturias y dos empresas forestales junto a la BRIF de Ruente de Cantabria con su helicóptero. A esta zona se ha destinado también uno de las aeronaves del SEPA.

Además está activo el de Faedo, en Quirós. Aquí los medios por tierra no son operativos y no afecta masa combustible.

En el concejo de Caso está estabilizado el fuego de Bezanes. En el mismo durante toda la noche han permanecido en la zona, realizando tareas de vigilancia, efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón. Se registraron dos pequeñas reproducciones que pudieron sofocar ellos mismo.Seguirá en vigilancia. También está estabilizado el de Carcameña, en Cabrales.

Respecto a los incendios controlados son siete. En el municipio de Cangas del Narcea el de Vallado; en Coaña el de Lebredo y el de Medal y Loza; en Tineo el de San Felix y dos en Ponga, Taranes y Valle del Moro. Además el incendio de Villayón continua estable.