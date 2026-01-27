Asturias contabilizó seis ataques a la libertad religiosa en 2024, tres menos que el año anterior

Ataques a la libertad religiosa por CCAA. - OLRC

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha presentado este lunes en el auditorio del Seminario Metropolitano de Oviedo las conclusiones de su Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2024, que constata un aumento "preocupante" tanto en el número como en la gravedad de los incidentes registrados durante el último año.

Según el informe, a lo largo de 2024 se documentaron en España un total de 243 ataques contra la libertad religiosa, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2023, cuando se contabilizaron 195 casos.

En el Principado de Asturias se registraron seis ataques, tres menos que el año anterior. Entre los más relevantes, el OLRC destaca dos agresiones a lugares de culto: la profanación de un sagrario en la parroquia de San Martín de Huerces, en Gijón, el 21 de agosto de 2024, y una pintada en la sinagoga de Oviedo el 26 de noviembre del mismo año.

Durante su intervención, la presidenta del Observatorio, María García, también se refirió a algunos episodios ocurridos en 2025, actualmente en fase de análisis para el próximo informe, como la representación de una "Santina queer" en la manifestación del Día de la Mujer celebrada el 8 de marzo en Gijón, o la actuación de una actriz caracterizada como la Virgen de Covadonga que "bendecía" a los asistentes con berza durante la firma de un convenio entre Laboral Centro de Arte y el museo Thyssen-Bornemisza, el 17 de diciembre.

García recordó asimismo que el OLRC ha reunido más de 3.800 firmas para solicitar que la televisión pública vuelva a retransmitir la misa del Día de la Virgen de Covadonga y Día de Asturias, como se hacía desde 2006. "Es muy importante para personas mayores, enfermas o que no pueden acudir presencialmente a la eucaristía", señaló.

El informe subraya además un repunte de la violencia física contra creyentes en toda España, que se ha duplicado en un año, pasando de tres a seis casos. En este contexto, la presidenta del Observatorio aludió al asesinato de un fraile en Gilet (Valencia) en noviembre de 2024, "el segundo asesinato de un católico en dos años".

Por tipología, los ataques a templos y símbolos religiosos aumentaron un 12%, con 46 incidentes registrados, mientras que el denominado "laicismo beligerante" creció un 44%, hasta alcanzar los 94 casos.

Dos de cada tres ataques registrados en 2024 tuvieron como objetivo a cristianos, con 168 incidentes, lo que representa el 69 por ciento del total. De ellos, 136 fueron dirigidos contra católicos. El informe también alerta de un incremento del antisemitismo, con 29 casos, un 38% más que en 2023 y un aumento del 867% desde 2022. Los ataques contra musulmanes también crecieron, pasando de siete a once casos.