Asturias convoca ayudas al alquiler con cuantías de hasta el 100% de la renta mensual para colectivos vulnerables

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias ha convocado un nuevo programa de ayudas al alquiler con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la población con escasos recursos económicos. La convocatoria establece tres líneas de ayudas con cuantías que van desde el 50% hasta el 100% del precio mensual del alquiler, dependiendo de la situación del beneficiario.

El programa se divide en tres líneas de ayudas específicas. La primera de ellas está dirigida a arrendatarios que alquilen una vivienda o habitación, con una ayuda de hasta el 50% de la renta mensual, con un límite de 600 euros para viviendas y 300 euros para habitaciones.

La segunda línea está destinada a víctimas de violencia de género, personas desahuciadas y otros colectivos vulnerables, con una cuantía máxima de 600 euros al mes, y un precio de cesión que no puede superar los 600 euros mensuales.

Por último, la tercera línea está dirigida a arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida, con ayudas de hasta el 100% de la renta mensual, en alquileres que no superen los 900 euros mensuales.

PLAZOS Y TRAMITACIÓN

El régimen de concesión de las ayudas será directo y las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación hasta agotar el presupuesto disponible. Las ayudas podrán aplicarse retroactivamente, abarcando el periodo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante un mes, a partir de la publicación de la convocatoria en el BOPA (9 de octubre).

Los beneficiarios deberán cumplir una serie de requisitos generales, como ser personas físicas mayores de edad, tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o disponer de autorización de estancia o residencia en España si son ciudadanos no comunitarios. Además, deberán acreditar el pago de la renta para poder justificar la subvención.