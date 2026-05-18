Asturias crea una comisión de supervisión ética de la inteligencia artificial

Imagen generada por inteligencia artificial - IA

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el decreto por el que se crea el Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial (Sendia), el órgano colegiado de asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento que orientará el uso de la inteligencia artificial en la Administración autonómica desde criterios éticos, jurídicos y técnicos.

Con esta decisión, Asturias consolida su modelo de gobernanza de la inteligencia artificial y refuerza la hoja de ruta aprobada en 2025 con la norma que regula el uso de esta tecnología en el Principado.

Sendia tendrá entre sus funciones analizar riesgos, emitir dictámenes no vinculantes y formular recomendaciones sobre el desarrollo, adquisición, despliegue, seguimiento y, en su caso, la retirada de sistemas de inteligencia artificial.

Además, vigilará que las herramientas basadas en inteligencia artificial no generen discriminaciones ni desigualdades y que su aplicación respete los derechos fundamentales, especialmente en ámbitos sensibles como los servicios sociales, la igualdad o la atención ciudadana.