Asturias crea el ‘Sello de Centro Coeducador’ para reconocer a los colegios comprometidos con la igualdad

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, en la presentacion sello Coeducastur - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha presentado este lunes el 'Sello de Centro Coeducador de Asturias', un distintivo oficial para reconocer a aquellas comunidades educativas que destacan por "su compromiso real y sostenido con la educación igualitaria entre mujeres y hombres, así como por la prevención de la violencia contra mujeres y niñas".

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado en nota de prensa que esta distinción supone "un paso decisivo en la construcción de una escuela que eduque en igualdad y libertad". Llamedo ha realizado estas declaraciones en la jornada Sello de Centro Coeducador, celebrada esta tarde en la Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo, durante la que se ha presentado esta herramienta que fomenta y visibiliza las buenas prácticas que ya desarrollan numerosos centros y que el Ejecutivo autonómico pretende reforzar y extender por todo el territorio.

"La coeducación es la herramienta más poderosa que tenemos para prevenir el machismo y todas las violencias que nacen de él. Por ello, reconocer a los centros que se comprometen con esta tarea es reconocer también su contribución a una sociedad más justa, más igualitaria y democrática para nuestras niñas y jóvenes", ha subrayado Llamedo.

Podrán optar a este reconocimiento los centros públicos, privados y concertados de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Formación Profesional (FP), que acrediten la implantación de un Plan de Coeducación y demuestren un trabajo activo en la integración de la igualdad en su práctica docente, organización y vida escolar.

Para ello, deberán mostrar acciones formativas dirigidas a alumnado, profesorado y familias; el uso de un lenguaje e imagen libres de estereotipos, la creación de espacios inclusivos y la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a difundir las aportaciones de las mujeres y fomenten una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

Los centros que obtengan el distintivo, cuya convocatoria se realizará este año en abril y tendrá carácter anual, recibirán un certificado y una placa acreditativa en un acto público. Además, podrán utilizar el logotipo oficial en su documentación y canales digitales. Este reconocimiento tendrá una vigencia de cuatro años y podrá renovarse, siempre que se mantenga el compromiso coeducador.

En la jornada se ha reconocido el compromiso con este objetivo de la Escuela de Educación Infantil José Zorrilla de Gijón, el Centro Rural Agrupado Lena, y la Comisión de Igualdad del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Cerdeño.