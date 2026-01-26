Asturias cree que las rebajas de impuestos de Madrid van en contra de la suficiencia de ingresos para el resto de CCAA

Guillermo Peláez, a la derecha - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, el socialista Guillermo Peláez, ha dicho este lunes que las rebajas fiscales que hace la Comunidad de Madrid se basan en una capacidad económica que deriva del 'efecto capitalidad' y "atentan un poco al modelo de Estado y a la suficiencia de ingresos para el resto de comunidades autónomas".

Peláez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha sido preguntado por el anuncio que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de rebajar medio punto el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que la entrad en vigor estaría prevista en 2027.

Pese a que el representante del Gobierno asturiano ha comentado que no tenía conocimiento del citado anuncio, Peláez ha dicho que el Gobierno asturiano es partidario de una armonización fiscal entre las distintas comunidades autónomas.

Ha indicado que la estructura económica de Madrid se basa en buena parte en su condición de capital, lo que supone una aportación "que hacemos el resto de españoles a la potencia económica de Madrid".

FINANCIACIÓN

En la misma rueda de prensa, Peláez ha hablado previamente de la negociación del modelo de financiación autonómica. Ha defendido que actualmente se produzcan contactos bilaterales para que las comunidades defiendan sus intereses, siempre dentro de una negociación multilateral. No ha aclarado si esos contactos bilaterales ya se están produciendo desde Asturias, en base al principio de "diplomacia discreta".

Ha aprovechado Peláez para reiterar la postura del Gobierno asturiano, señalando su negativa a la reforma propuesta tal y como está. Si no se cambia, Asturias votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Pero ha añadido a continuación, que su obligación es defender los intereses de Asturias y negociar precisamente para que esa reforma dé respuesta a las necesidades del Principado. "Una negociación multilateral con 15 comunidades autónomas de régimen común debe contemplar también reuniones bilaterales en las que las comunidades autónomas pongamos de manifiesto al Ministerio cuál es nuestra posición concreta", ha comentado.

Peláez ha invitado a las comunidades autónomas del Partido Popular a que "abandonen una posición partidista y que defiendan los intereses de sus territorios en la mesa de negociación multilateral; Asturias desde luego lo va a hacer porque entendemos que es nuestra responsabilidad".