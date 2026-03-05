Asturias defiende la "posición sensata" de España y la UE frente a los anuncios de Trump sobre política arancelaria

Archivo - El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. - CAPTURA DE LA WEB DEL PRINCIPADO DE ASTURAIS

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, ha expresado este jueves su respaldo a la postura del Gobierno de España ante los recientes anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, en materia comercial, y ha subrayado el "rechazo frontal a cualquier mecanismo belicista que no esté en consonancia con las Naciones Unidas".

Marcos ha destacado que España "no es un verso suelto" y que su política exterior y comercial "debe ceñirse a los acuerdos establecidos con la Comisión Europea". En esa línea, ha recordado que el Gobierno central cuenta con "mecanismos y recursos económicos suficientes" para hacer frente a posibles perjuicios en sectores productivos derivados de tensiones o medidas arancelarias.

El consejero ha considerado que cualquier eventual repercusión sobre las exportaciones asturianas, incluidas las del sector agroalimentario, sería limitada a corto plazo, y ha insistido en que los acuerdos comerciales internacionales deben respetarse.

"Creo que Estados Unidos tiene que cumplir con los compromisos establecidos con la Comisión Europea", ha señalado, apuntando además que los propios tribunales norteamericanos "ya han cuestionado" algunas decisiones arancelarias impulsadas por Trump.

Finalmente, ha reivindicado que la política comercial de la Unión Europea debe ser "sensata, consensuada y no perjudicar a ningún sector económico", recordando en este sentido los debates mantenidos en torno al acuerdo de Mercosur.