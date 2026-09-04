Asturias despide a Antonio Landeta: minuto de silencio y reconocimiento en la Junta General

Minuto de silencio en la Junta General en recuerdo de Antonio Landeta - IU-CONVOCATORIA

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado por unanimidad una declaración institucional con motivo del fallecimiento de Antonio Landeta Álvarez-Valdés, expresidente de la Junta General entre 1987 y 1991, agradeciendo su contribución al desarrollo y fortalecimiento del parlamento asturiano.

El actual presidente de la Cámara, Juan Cofiño, ha leído la declaración al comienzo del pleno institucional del Día de Asturias, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Landeta. La Junta reconoce el papel del expresidente en la segunda legislatura, "responsabilidad que ejerció durante una etapa especialmente relevante para la consolidación de la Asturias democrática".

"Desde esta responsabilidad, contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de esta Cámara como espacio de representación de la pluralidad política de Asturias, defendiendo el valor de las instituciones y del diálogo como instrumentos al servicio de los asturianos", ha destacado Cofiño.

"En estos tristes momentos, la Junta General del Principado de Asturias desea transmitir sus condolencias a su familia, amigos y allegados, así como destacar, con reconocimiento y gratitud, los servicios prestados a Asturias y a sus instituciones, y expresan su voluntad de que su memoria y su compromiso con la vida pública asturiana sean recordados con respeto y gratitud", ha dicho.

Con esta declaración, la Junta General del Principado de Asturias manifiesta su "pesar y dolor" por el fallecimiento, el pasado 29 de agosto, de Antonio Landeta Álvarez-Valdés. Abogado y político asturiano, dedicó al servicio público y a Asturias una parte significativa de su trayectoria, la cual llevó a cabo "con la mayor dedicación, compromiso y dignidad".

Fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo (1979-1987), miembro de esta Junta General del Principado de Asturias durante catorce años, entre 1982 y 1995, y diputado en el Congreso durante las legislaturas V y VI (años 1993 a 2000).