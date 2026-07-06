Asturias despliega un retén, una motobomba y un jefe de zona para colaborar en el incendio de León

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha explicado este lunes que Asturias participa ya en el operativo desplegado para combatir el incendio forestal declarado en la provincia de León, con el envío de un retén, una motobomba y el jefe de zona del Oriente de Bomberos de Asturias.

En declaraciones a los medios, Calvo ha señalado que el Principado mantiene activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) desde hace más de dos semanas y permanece en contacto permanente con la Junta de Castilla y León ante la evolución del fuego.

"Nos preocupaba este incendio, que llevaba días desarrollándose, tanto por la cercanía a Asturias como por la peligrosidad que pudiese tener para alguno de los núcleos", ha explicado.

El consejero ha indicado que ambos gobiernos mantuvieron contactos durante la jornada del domingo y que fue entonces cuando Castilla y León solicitó la colaboración del Principado.

"El parque de bomberos de Cangas de Onís destinó ya un retén y una motobomba para el pueblo de Ribota, que ayer estuvo confinado", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que este lunes Asturias participa "directamente" en el dispositivo de extinción con el jefe de zona del Oriente, integrado en el operativo que dirige Castilla y León.

Calvo ha destacado que la evolución del incendio parece más favorable, aunque ha advertido de que las condiciones meteorológicas continúan siendo complicadas debido a las altas temperaturas.

"Lo que hacemos desde Asturias es colaborar mientras el incendio está allí, en el marco que Castilla y León ha decidido, pero estamos preparados para poder actuar con todos nuestros medios en cuanto sea necesario", ha concluido.