Polígono industrial - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDOL 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha concedido 1.669.599 euros en ayudas para la mejora de espacios industriales. Las ayudas, financiadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y aprobadas por la Agencia Sekuens, impulsarán el desarrollo de 60 actuaciones que movilizarán en global 2,83 millones. El porcentaje medio de subvención se sitúa en el 81,48% de la inversión subvencionable.

Esta convocatoria se articula en tres programas: creación de nuevas áreas industriales, mejora de áreas consolidadas y desarrollo de techo industrial.

De este modo, las ayudas atienden distintas necesidades del tejido empresarial, desde la disponibilidad de espacios hasta la modernización de infraestructuras, servicios y equipamientos. Las subvenciones se distribuyen por programas del siguiente modo: el 27,03% se adscribe a actuaciones en nuevas áreas industriales, el 51,56% a la mejora de áreas consolidadas y el 21,41% restante a la línea de techo industrial.

Según ha informado el Gobierno asturiano este domingo a través de una nota de prensa, la distribución territorial de los fondos refleja el amplio alcance de las ayudas. Así, la zona centro concentra 13 proyectos para Oviedo, Llanera, Siero y Las Regueras, que suman ayudas por valor de 460.267 euros. La actuación de desarrollo de la red de saneamiento del área industrial de El Berrón Oeste, en Siero, está subvencionada con 90.000 euros.

En el occidente, la comarca Eo-Navia (Castropol, San Tirso de Abres, Vegadeo, Coaña, Navia y El Franco) concentra casi la mitad de la financiación aprobada, con 833.438 euros para seis expedientes que permitirán desarrollar nuevas infraestructuras y mejorar servicios en distintos espacios empresariales.

Entre las actuaciones más destacadas figura la construcción de naves industriales en San Tirso de Abres, con una ayuda de 285.566 euros, así como el desarrollo de la última fase del polígono industrial de Monjardín, en Vegadeo, que recibe 396.940 euros. En El Franco, la convocatoria respalda, a través del programa de techo industrial, la mejora integral de la cubierta del Centro de Empresas de Novales, con 36.1485 euros.

Igualmente, se acometerá una actuación integral de digitalización, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, dotada con 75.016 euros, en el área industrial de La Curiscada, en Tineo. Por su parte, en Cangas del Narcea se destinarán 90.000 euros a mejorar el aparcamiento, señalización y seguridad del área industrial de El Reguerón.

La convocatoria alcanza también a espacios empresariales como el Parque Tecnológico de Asturias, donde se llevará a cabo un estudio sobre la gestión de residuos y una campaña de sensibilización, junto con la instalación de elementos para mejorar la seguridad vial. Esta actuación cuenta con un montante de 6.972 euros.

Además, se incluyen actuaciones promovidas por la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) y la Federación de Áreas Empresariales de Asturias (AREAS) dirigidas a apoyar la mejora y los servicios de espacios empresariales de distintos puntos de la comunidad. Entre ellas figuran la ampliación y mejora de la aplicación APIA-Emergencias, el proyecto de movilidad colaborativa de AREAS e intervenciones en las redes de saneamiento, aparcamientos y señalización de emplazamientos empresariales.