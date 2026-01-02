Asturias destina 200.000 euros a 14 proyectos municipales para impulsar la Agenda 2030

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 200.000 euros a financiar 14 proyectos municipales en pequeños y medianos concejos para impulsar la implantación de la Agenda 2030 y avanzar en la sostenibilidad social, económica y ambiental, así como en el refuerzo de los servicios públicos y el equilibrio territorial.

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Agenda 2030, permitirá desarrollar iniciativas en los concejos de Taramundi, Santa Eulalia de Oscos, Llanes, Yernes y Tameza, Parres, Grado, Soto del Barco, Salas, Allande, Cabranes, Muros del Nalón, Teverga y Castropol, en ámbitos como la gestión del agua, la movilidad sostenible, la participación ciudadana, la soberanía alimentaria, la transición energética o la planificación local de la Agenda 2030.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha señalado este viernes que para el Ejecutivo autonómico esta estrategia "no es un catálogo de buenas intenciones", sino "una herramienta de planificación que permite mejorar la vida de la gente y garantizar que ningún territorio quede atrás".

A la convocatoria se presentaron 43 proyectos, de los que finalmente fueron seleccionados 14, lo que, según Ponte, evidencia el interés de los municipios por impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las ayudas se distribuyen en dos líneas, dotadas con 100.000 euros cada una.

La línea 1, centrada en el fomento de políticas públicas, respaldará nueve proyectos vinculados a planificación estratégica y mejora de servicios municipales, con actuaciones en turismo sostenible, movilidad, gestión de recursos básicos y participación ciudadana.

La línea 2, dirigida a la inversión, financiará cinco proyectos orientados a la transformación social y económica del territorio, entre los que figuran tres comunidades energéticas en Cabranes, Muros del Nalón y Teverga, mejoras en equipamientos para participación ciudadana en Castropol y un proyecto de sistemas alimentarios sostenibles en Parres.

Ponte ha defendido un modelo de comunidades energéticas con protagonismo público y comunitario y ha avanzado que estas subvenciones se ampliarán y mejorarán a lo largo de 2026. Asimismo, ha subrayado que la convocatoria, diseñada desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, prioriza el apoyo a los pequeños y medianos concejos para reforzar el equilibrio territorial y extender la Agenda 2030 a toda Asturias.