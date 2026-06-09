Asturias destina 325.000 euros a siete proyectos de acción humanitaria en varios países

Archivo - Imagen de archivo de camiones con ayuda humanitaria cruzando a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha destinado un total de 325.000 euros a financiar siete proyectos de acción humanitaria impulsados por varias organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), que permitirán atender a 52.639 personas en contextos de crisis en Colombia, Haití, Líbano, Palestina, Siria, Kenia y Mozambique. En concreto, el 63,4% de las personas destinatarias de los proyectos son mujeres.

Las actuaciones apoyadas por el Principado buscan garantizar la protección de la vida, la cobertura de necesidades básicas y la defensa de los derechos de la población afectada por conflictos, desplazamientos forzosos, crisis alimentarias o desastres naturales. Según informa el Principado a través de una nota de prensa, en todas ellas se incorpora la perspectiva de los derechos humanos, con particular incidencia en la atención a mujeres y niñas.

Entre los proyectos aprobados figuran iniciativas dirigidas a reforzar la protección de la población palestina en Cisjordania, mejorar el acceso a los servicios de salud de personas refugiadas en Siria, atender a la población desplazada en Líbano o impulsar la recuperación de comunidades afectadas por inundaciones en Mozambique. También se financian actuaciones de fortalecimiento comunitario en Colombia, programas integrales de salud y protección en Kenia y de respuesta a la inseguridad alimentaria en Haití.

Colombia y Mozambique se han incorporado por primera vez como países destinatarios de esta línea de ayudas desde su puesta en marcha en 2021, lo que evidencia "la adaptación de la cooperación asturiana a la evolución de las crisis internacionales". Las ONGD responsables de los proyectos seleccionados son Asamblea de Cooperación por la Paz, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Fundación Entreculturas Fe y Alegría, Fundación Proclade, UNRWA, Farmamundi y Covide.

Desde la creación de esta línea de ayudas, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha financiado un total de 37 proyectos en 17 países, que han permitido atender a 729.855 personas, de las cuales 393.233 son mujeres y 326.543 son hombres. Palestina, Haití, Uganda y Siria concentran el mayor volumen de intervenciones, con el 54% del total.