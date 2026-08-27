Asturias destina 350.000 euros a eventos deportivos, la mayor cuantía desde la creación de estas ayudas

Descenso del Sella. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha destinado este año 350.000 euros a apoyar la organización de eventos deportivos en Asturias, la mayor dotación desde la creación de esta línea de subvenciones y más del doble de los 150.000 euros concedidos en 2025.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), está dirigida a clubes deportivos básicos legalmente constituidos en la comunidad y contempla ayudas de hasta 45.000 euros por proyecto, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Podrán recibir financiación las competiciones incluidas en los calendarios oficiales de las distintas federaciones deportivas, así como otras pruebas que, por su trayectoria, arraigo o popularidad, tienen un peso propio dentro del calendario deportivo asturiano.

Los clubes interesados disponen de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Bopa, para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Principado.

La dotación de esta línea ha pasado de los 57.000 euros disponibles en 2019 a los 150.000 de 2025 y los 350.000 de este ejercicio, por lo que el presupuesto actual multiplica por más de seis el destinado al inicio de la serie y supone un incremento de 200.000 euros respecto al año anterior.

Según ha señalado el Gobierno asturiano, estas ayudas buscan respaldar la actividad de los clubes y la celebración de carreras, torneos y competiciones en los distintos concejos, al considerar que estos eventos movilizan a deportistas, clubes, familias y aficiones y generan actividad en sectores como el alojamiento, la hostelería y el comercio.

La convocatoria pretende asimismo favorecer la difusión de distintas disciplinas deportivas y contribuir a mantener un calendario de eventos amplio y diverso repartido por el conjunto del territorio asturiano.