Asturias destina 61.559 euros a instalar tres pasos de peatones inteligentes en Avilés

Movilidad habilita tres pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad vial en puntos con tráfico intenso de Avilés - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha destinado 61.559 euros a la instalación de tres nuevos pasos de peatones inteligentes en Avilés para mejorar la seguridad vial en puntos críticos de la red urbana. La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation, busca crear itinerarios más seguros en los accesos al Hospital San Agustín (HUSA) y en la calle El Muelle, dos puntos con intensidad de tráfico rodado y peatonal.

La directora general de Transporte, Arantza Fernández Páramo, y el concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García, han visitado hoy uno de los nuevos pasos de peatones, que buscan reducir el riesgo de atropello y crear itinerarios más seguros para transeúntes. La actuación forma parte de la batería de inversiones, dotada con más de 3,2 millones, que el Gobierno de Asturias ha ejecutado en la ciudad para el fomento de la movilidad sostenible y que ha permitido, entre otras actuaciones, mejorar la circulación en el entorno del Hospital San Agustín y construir los nuevos intercambiadores de transporte en Las Meanas y Los Telares.

Los emplazamientos elegidos para estos nuevos dispositivos serán el Camino de los Heros, donde se ejecutarán dos pasos, y la calle El Muelle. Las tres actuaciones se realizarán sobre pasos ya existentes. En concreto, el primero se ubica en el acceso al HUSA, justo antes del restaurante Rías Baixas, que actualmente no cuenta con semáforo. El segundo se sitúa en el cruce entre ambas aceras de la avenida San Agustín y Camino de Heros. Finalmente, el tercero se encuentra en la calle El Muelle, en un tramo de circulación de sentido único donde actualmente existe un paso de peatones sin semáforo.

Los pasos de peatones inteligentes incorporarán sistemas avanzados de detección y señalización que alertan a los conductores de la presencia de transeúntes en las inmediaciones y refuerzan la visibilidad del cruce. Estos dispositivos incluyen señalización luminosa integrada, sensores de aproximación y elementos de balizamiento activo.