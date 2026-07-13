Asturias destina 9,9 millones para entidades locales, orientadas a mejorar servicios públicos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preside la reunión del Consejo de Gobierno. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunes en Consejo de Gobierno un gasto de 9.950.000 euros destinado a financiar la convocatoria anual de las ayudas Leader para entidades locales, orientadas a mejorar servicios públicos, reforzar la cohesión territorial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural.

Estas ayudas son subvenciones a fondo perdido, diseñadas para concejos rurales, que financian inversiones no productivas. Por ejemplo, estos recursos económicos permiten impulsar infraestructuras y equipamientos públicos, iniciativas turísticas, culturales y de ocio; medidas de movilidad sostenible y acciones de protección y promoción del patrimonio. También apoyan actuaciones vinculadas con la transición energética, la bioeconomía o la digitalización, así como otras que favorezcan la actividad económica y el empleo.

Esta convocatoria se enmarca en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2023-2027 y cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), del Principado y de la Administración General del Estado.

Los fondos se distribuirán para su gestión entre los once grupos de acción local que cubren todo el territorio de la comunidad: Camín Real de la Mesa, Montaña Central, Valle del Ese-Entrecabos, Oriente, Navia-Porcía, Alto Narcea-Muniellos, Oscos-Eo, Alto Nalón, Adicap (centro de Asturias periurbano), Comarca de la Sidra y Bajo Nalón. Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con convocatorias específicas por parte de cada grupo de acción local o comunes para varios de ellos.