Asturias dice que hay "causas objetivas" que han impedido reducir las listas de espera sanitarias

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OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este jueves que si no se han reducido las listas de espera sanitarias en el Principado ha sido debido a una serie de "causas objetivas".

Saavedra ha hablado de este asunto en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, a preguntas de la diputada de Vox Sara Álvarez.

La dirigente regional ha pedido rigor para hablar de este tipo de cuestiones. Entre las mencionadas causas que han impedido mejorar la situación, ha destacado los "conflictos laborales que han afectado a la actividad asistencial durante este año, que ha hecho una reducción de la actividad quirúrgica de los profesionales y también una suspensión de programas especiales de tarde".

Saavedra ha señalado que las listas de espera constituyen "uno de los principales desafíos que afronta el Sistema Nacional de Salud y todas las comunidades autónomas, incluida Asturias", y ha insistido en que existen "factores complejos que están afectando a esta situación" a nivel nacional, como "esa situación de escasez de profesionales, algo que ustedes saben que viene desde hace años, por una mala planificación hace años".

La consejera ha explicado que, además de los factores nacionales como la pandemia de la COVID-19, Asturias ha tenido que hacer frente a "una necesidad de España y de Europa, que significa un aumento también importante de demanda asistencial", lo que ha generado "una lista de espera que no es la que queremos".

Para hacer frente a esta situación, Saavedra ha destacado que se ha implementado "un plan estructural de listas de espera, que es una actuación permanente y estable dentro del funcionamiento ordinario", acompañado de "un importante presupuesto" que ha permitido lograr "más actividad de la que hemos tenido en todos los épocas sanitarias", con "más cirugías, más consultas y más pruebas diagnósticas", aunque ha reconocido que "al mismo tiempo nos hemos encontrado con una situación de un conflicto laboral, que es un conflicto nacional, dirigido al Ministerio en relación al Instituto Marco, que nos ha provocado que no hayan mejorado".

Finalmente, la consejera ha subrayado que el objetivo del Gobierno es que "en el momento que exista esa huelga indefinida, que es a nivel nacional, que en Asturias se minimice al máximo el efecto que pueda tener" y ha asegurado que se está trabajando precisamente con esos acuerdos con las organizaciones.

Ha añadido que en este momento se está también negociando con los profesionales jóvenes para "garantizar la atención y en poder conseguir disminuir los tiempos de demora de los asturianos.