Asturias encabeza el aumento de precios de la vivienda en el norte: sube hasta un 16% anual en 2025

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario asturiano se consolida como uno de los que mayor presión está experimentando en España en 2025, según el Barómetro Inmobiliario Español Q3-2025 elaborado por RealAdvisor, uqe refleja que los precios de la vivienda en Asturias han experimentado subidas "históricas".

El estudio evidencia que los pisos han aumentado un 16,3% en el último año y un 35,4% en los últimos tres años, mientras que las casas han registrado un incremento anual del 13%.

El crecimiento trimestral supera el 3,5%, situando a Asturias entre las provincias con mayor presión de la demanda en el norte del país.

El Barómetro revela que el crecimiento de los precios de la vivienda se ha extendido de manera generalizada por todo el territorio nacional, aunque con notables diferencias entre provincias. Mientras que Valencia lidera el incremento en el segmento de pisos, con una subida anual del 18,3% y un 49,5% acumulado en los últimos tres años, Madrid y Asturias también destacan con aumentos superiores al 16% anual.