Asturias estará en la media de las CCAA en la ejecución global del presupuesto de 2025, en torno al 90%

El consejero de Hacienda Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez se ha referido este lunes a los datos de ejecución presupuestaria en este 2025 a fecha de hoy, 12 de diciembre y ha indicado que las cifras muy similares a las del año pasado por estas mismas fechas, lo que "invita a pensar que volverán a cerrar una ejecución global del presupuesto en la media de las comunidades autónomas y situándose en el entorno del 90% de la ejecución global, tanto del capítulo de ingresos como del capítulo de gastos".

Ha explicado el consejero que se han reconocido ingresos por importe de 5.403 millones de euros, lo que significa el 79,36% del total; se han ejecutado gastos por importe de 5.403 millones de euros y en cuanto a la inversión, en conjunto, capítulos 6 y 7 y transferencias de capital, ya se ha producido la adjudicación de 798 millones, esto es el 70,63% del crédito.

También hablando de ejecución, ha dado cuenta de la evolución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con los últimos datos que dispone, las cifras reflejan según Peláez "la buena marcha de la ejecución de estas partidas". Así pues, Asturias ha cobrado hasta el momento 777,92 millones de euros; se han licitado 740 millones de euros, es decir, se ha licitado ya el 95% de lo cobrado. Se ha adjudicado el 88% de lo cobrado.

Guillermo Peláez ha cerrado con su comparecencia y la de su equipo la ronda de intervenciones en la Junta General para dar cuenta del proyecto presupuestario para 2026. Ha indicado que se trata de unos presupuestos que "aprovechan la buena situación económica del Principado de Asturias para reforzar el estado del bienestar y también para colaborar en esa buena marcha de la economía".

"Hemos cumplido con nuestra responsabilidad de movilizar todos los recursos disponibles para volver a tener unos presupuestos que se han situado en los 6.993 millones de euros. Esta cantidad supone un crecimiento del 4,9%, lo que se traduce en 329 millones de euros más que en 2025. Como digo, una vez más, hemos puesto todos los recursos disponibles al servicio de los asturianos y asturianas para reforzar la inversión social, el corazón de estos presupuestos", dijo el consejero.

CUENTAS DE SU DEPARTAMENTO

Respecto al presupuesto del Departamento de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, el mismo presenta unas cuentas de 175,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,9% con respecto al 2022.

Ha explicado que dada la configuración de la Consejería, de nuevo es el bloque de Justicia el que absorbe una mayor parte del presupuesto.

"Con respecto a Justicia, para 2026 el presupuesto crece un 5,4% hasta los 103 millones de euros, en gran parte para dar cobertura en la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1-2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia", dijo el consejero.

En las cuentas se reserva una partida de 400.000 euros para la "reestructuración de las sedes judiciales en Oviedo para su adaptación a los tribunales de instancia y mejora de los espacios".

10 MILLONES DEL FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

En materia de Hacienda ha destacado el consejero la creación de ese fondo de consolidación empresarial dotado con 10 millones de euros, que bebe del mecanismo del Fondo de Transición Justa.

Ha explicado que se trata de un fondo de 10 millones para poner a disposición de proyectos de inversión en el Principado de Asturias, tanto para inversores de fuera como para las propias actividades productivas y el empleo en Asturias.