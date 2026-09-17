Asturias estrena el asistente virtual 'Noah' para citar por teléfono la vacuna de la gripe sin llamar al médico

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OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias pondrá en marcha el asistente virtual 'Noah' para gestionar las citas de vacunación contra la gripe, de modo que las personas incluidas en los grupos para los que se recomienda la inmunización ya no tendrán que solicitar cita en su centro sanitario.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) contactará directamente con ellas para gestionar el proceso a través de 'Noah', que se encargará de la captación y de la citación automática. Las personas incluidas en los grupos de riesgo recibirán inicialmente un mensaje SMS informativo en sus teléfonos móviles y, posteriormente, una llamada automática en la que podrán elegir entre las diferentes citas disponibles para vacunarse.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este nuevo sistema pretende "facilitar el acceso a la inmunización, aumentar la participación y reducir la carga administrativa y telefónica de los centros de salud". En caso de no obtener respuesta en el primer contacto, el sistema realizará nuevos intentos de llamada. Además, las personas con cita confirmada recibirán un recordatorio mediante SMS 72 horas antes de la vacunación.

Salud señala que, con este cambio, no será necesario llamar al centro de salud para solicitar cita, ya que será el propio Sespa el que gestionará la citación de las personas incluidas en los grupos de vacunación.

FECHAS CLAVE

La campaña comenzará el 1 de octubre con la inmunización de las personas residentes en centros sociosanitarios y de la población infantil de 6 meses a 13 años, ambos inclusive.

La vacunación de las personas que viven en centros sociosanitarios se adelantará para proteger cuanto antes a uno de los colectivos más vulnerables frente a las complicaciones graves asociadas a la gripe. La coordinación entre los centros de salud y los responsables de estos equipamientos permitirá desarrollar el proceso de forma similar a campañas anteriores.

La siguiente fase arrancará el 13 de octubre y estará dirigida a las personas mayores de 80 años. Posteriormente, a partir del 26 de octubre, se vacunará a las mayores de 60 años y a las menores de esa edad que presenten enfermedades o condiciones de riesgo.

VACUNACIÓN INFANTIL HASTA LOS 13 AÑOS

La ampliación de la vacunación sistemática infantil constituye una de las principales novedades sanitarias de esta campaña. Hasta ahora, la recomendación se limitaba a los menores de 6 a 59 meses, mientras que esta temporada se extenderá a toda la población pediátrica de hasta 13 años.

La medida responde a la importancia de los menores en la transmisión de los virus respiratorios y permitirá ofrecer una mayor protección directa a niños, reducir las posibles complicaciones derivadas de la enfermedad y disminuir la circulación de la gripe en los hogares y en la comunidad.

Los menores de 6 a 23 meses recibirán una vacuna inyectable que se administrará en las consultas de Pediatría y Enfermería Pediátrica. Por su parte, para la población de 2 a 13 años se utilizará preferentemente una vacuna intranasal, de aplicación rápida y sin necesidad de pinchazo.

La vacunación está especialmente recomendada para mayores de 60 años, la población infantil desde los 6 meses a los 13 años, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y quienes conviven o trabajan con colectivos especialmente vulnerables.

La gripe puede ocasionar complicaciones graves, especialmente entre las personas mayores, quienes padecen patologías crónicas, las mujeres embarazadas y otros grupos de riesgo. Por ello, la vacunación anual continúa siendo la medida más eficaz para reducir la gravedad de la enfermedad, prevenir hospitalizaciones y minimizar su impacto sobre el sistema sanitario.