Asturias estrena vuelo directo con Dublín y presenta su oferta turística

Presentación de Asturias en Dublín - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado en Dublín su oferta turística ante operadores y medios especializados irlandeses para reforzar su posicionamiento internacional como "destino cercano, natural, sostenible y bien conectado". La presentación coincide con la puesta en marcha de la conexión aérea con la capital irlandesa, algo que el Ejecutivo considera "clave" para "consolidar el crecimiento del turismo internacional y diversificar mercados estratégicos".

El pasado fin de semana comenzó a operar esta nueva ruta, a cargo de Aer Lingus, la aerolínea de referencia en Irlanda, que además integra turoperador y agencia de viajes. Es la primera vez que la compañía opera en Asturias, según ha indicado el Principado en nota de prensa.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha destacado que la nueva conexión aérea con Dublín "permite acercar Asturias a un mercado estratégico que comparte valores con nuestro modelo turístico y que muestra un creciente interés por destinos naturales, tranquilos y con identidad propia". La jornada ha contado con la participación del viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; representantes de la Oficina Española de Turismo, Aer Lingus e instituciones españolas en Irlanda; así como operadores turísticos y medios especializados.

En la presentación se han puesto en valor los atributos de Asturias como destino, tales como "paisaje, patrimonio, gastronomía, cultura, calidad de vida, así como su potencial para cubrir las expectativas de viajeros que buscan experiencias auténticas y sostenibles".

En el pasado ejercicio, Irlanda aportó a la comunidad 9.699 visitantes y más de 81.000 estancias. La nueva conexión aérea, que operará con dos frecuencias semanales durante la temporada estival --los martes y los sábados--, mejorará la accesibilidad y facilitará la llegada de nuevos flujos turísticos.