Asturias gana población en el tercer trimestre, hasta alcanzar los 1.020.009 habitantes

OVIEDO/MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha ganado población en el tercer trimestre de 2025, hasta alcanzar 1.020.009 habitantes, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde el mes de julio, el Principado ha ganado 3.063 habitantes, lo que implica un incremento del 0,3% en la población.

La población residente en España se sitúa en máximos históricos al alcanzar los 49.442.844 personas. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 474.454 personas y en el tercer trimestre de 2025 ha sido de 105.488 personas.

El crecimiento poblacional de España se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en España ha disminuido. Esta población nacida en el extranjero --de 9.825.266 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, la cifra de extranjeros ha aumentado en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324. La población de nacionalidad española ha aumentado en 26.551.

Respecto al número de hogares, éste se situó en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre de 2025.