Asturias habilita 34 puntos de vacunación contra la gripe por las tardes, sin cita previa

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) habilitará 34 puntos de vacunación en horario de tarde y sin cita previa para favorecer la protección de la ciudadanía frente a la gripe. Esta opción estará operativa durante la primera semana de este mes en todas las áreas sanitarias.

Además, en las zonas con mayor densidad de población, que coinciden con las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés, esta alternativa de inmunización se prolongará durante dos semanas, hasta el día 14, según ha informado este sábado el Principado a través de una nota de prensa.

Con esta medida, Salud persigue facilitar la protección de las personas con mayor vulnerabilidad o exposición laboral, entre ellas, la población de 60 años y más, residentes en centros sociosanitarios, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Desde el Sespa, recuerdan que la gripe puede causar complicaciones graves, especialmente en mayores, niños pequeños y en quienes sufren enfermedades crónicas. Afirman que las vacunas, seguras y eficaces, constituyen la mejor herramienta para hacer frente a esos riesgos.

Hasta el pasado 26 de octubre se habían vacunado en Asturias 58.595 personas mayores de 64 años, lo que supone una cobertura del 19,5%; 2.359 menores de cinco años (12,48%) y 719 mujeres embarazadas.