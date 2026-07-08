Asturias habilitará deducciones fiscales de hasta 50 euros para los asturianos que abonen la tasa turística

Hotel NH Principado de Oviedo en la calle San Francisco. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado habilitará deducciones fiscales de hasta 50 euros para que los asturianos puedan compensar el importe abonado por la tasa turística cuando realicen estancias en alojamientos de la comunidad. La medida responde al compromiso adquirido por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, una vez constatada la imposibilidad legal de establecer una exención directa en la norma por lugar de residencia.

"Es una iniciativa que compatibiliza nuestro modelo de turismo sostenible con el apoyo a quienes viven y disfrutan de Asturias durante todo el año", ha afirmado Llamedo.

La deducción fiscal se incorporará en la ley de presupuestos autonómicos una vez aprobada la tasa turística en la Junta General. Como cualquier otra figura de este tipo, será necesario acreditar el abono de la tarifa para incorporarla a la declaración de la renta.

El proyecto de Ley de Estancias Turísticas aprobado el 29 de junio por el Consejo de Gobierno, que incluye la creación de la tasa, responde a una petición de los ayuntamientos y será de aplicación voluntaria por cada municipio, que podrá decidir si implanta el recargo en atención a sus características y necesidades.

El pago podrá aplicarse durante la temporada alta: del 1 de junio al 30 de septiembre y en los días centrales de Semana Santa. Su importe oscilará entre los 50 céntimos en establecimientos de turismo rural, albergues y campings, a los 3 euros por persona y noche, en función de la categoría del alojamiento, y será por un máximo de cinco noches. También contempla diversas exenciones para garantizar un carácter equilibrado y proporcionado.