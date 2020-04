Asturias se incorpora a un ensayo clínico para tratar con plasma de curados a pacientes de Covid-19

Un paciente de coronavirus recuperado se prepara para donar plasma en el distrito de Wanzhou, en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China. 21 de febrero de 2020. - HE HONGZE/XINHUA - Archivo

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se incorporará a un ensayo clínico financiado por el Instituto de Salud Carlos III para tratar con plasma de personas que ya se han curado del coronavirus a pacientes aún enfermos.

Este estudio, liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid, contará con la participación de al menos otros siete hospitales españoles, entre los que hoy la directora general de directora general de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento, Elena Llorente, ha dado a conocer la participación del HUCA en rueda de prensa.

En él se evaluará la eficacia y la seguridad del uso del plasma hiperinmune de pacientes curados tras infección por SARS-CoV-2 para tratar nuevos casos que cursen con neumonía que requiere de hospitalización. En concreto analizará el plasma de pacientes que han generado sus propios anticuerpos contra la Covid-19 tras superar la enfermedad.

El estudio establecerá procedimientos para la extensión de esta posible alternativa terapéutica en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, estableciendo una guía rápida de uso basada en los resultados de la investigación.

RESPIRADORES Y PANTALLAS, A LA ESPERA DE CERTIFICACIÓN

En la rueda de prensa ha participado también el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, que ha informado de los proyectos en marcha en Asturias para la producción tanto de respiradores mediante impresión 3D como de pantallas protectoras para el personal sanitario. Ha destacado el consejero que "más de una veintena de empresas trabajan de forma altruista" actualmente en la lucha contra el coronavirus en Asturias.

El titular de Ciencia ha confirmado que actualmente se están presentando para su homologación dos proyectos de respiradores impresos en 3D --el realizado por Reesistencia Team y el desarrollado por el consorcio de empresas formado por ArcelorMittal, Thyssenkrupp y el centro Idonial--. Ambos, ha explicado, han superado las pruebas preclínicas que requiere la Agencia Española del Medicamento, y ahora deben superar un ensayo de seguridad funcional para ajustarse a las normativas vigentes.

Estos proyectos, ha indicado el consejero, han despertado el interés de un grupo de ingenieros de la NASA, que se han puesto en contacto con los desarrolladores a fin de colaborar en la incorporación de mejoras a los prototipos. Se trata, ha indicado Sánchez, de "una vía que se abre ahora" y que confía en que sirva "para el futuro".

En cuanto a la fabricación de pantallas protectoras mediante impresión en 3D, el consejero ha indicado que se han remitido tres modelos para su acreditación, siendo necesario efectuar algunas adaptaciones para que cumplan con las normativas vigentes. En este sentido el consejero ha sido claro: "no se permitirá el uso de ningún dispositivo que no esté homologado".

Así se ha dirigido a quienes no entienden que se hayan devuelto pantallas fabricadas por particulares, señalando que si no pasa los test de protección de los ojos, por ejemplo, la seguridad del personal sanitario "puede estar comprometida y crear falsa seguridad". "No es un tema trivial", ha insistido.

En cuanto al proyecto de reciclaje de mascarillas, ha indicado que está dando "muy buenos resultados", lo que permitiría a final de semana comenzar el proceso de producción si reciben el visto bueno de los organismos competentes.

También hay grupos trabajando en la fabricación de gel hidroalcohólico. Sánchez ha indicado que este miércoles se recibirá la primera partida de alcohol y se espera entregar el primer lote de gel desinfectante, de 3.000 botes, este viernes. Las expectativas son de producir unos 15.000 litros.

Con todos estos proyectos en marcha, el consejero ha querido agradecer a todos los voluntarios y la asociación de 'makers' su aportación, "indispensable ahora y para el futuro".

"PUNTO DE INFLEXIÓN" PARA LA CIENCIA EN ASTURIAS

El consejero, por otra parte, se ha mostrado confiado en que este tipo de iniciativas "altruistas" por parte de ciudadanos y empresas, así como la movilización de los 'makers' puedan suponer un "punto de inflexión" a la hora de invertir en I+D+i.

Con este escenario, ha indicado, "se está poniendo en evidencia la importancia" de invertir en un sistema científico que sea "ágil" a la hora de reaccionar ante situaciones como la actual.