Asturias inicia la renovación de la carretera entre San Xuan y Las Aceñas, en Gozón, por 683.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado la renovación integral de la carretera GO-15, que comunica San Xuan y Las Aceñas, en el concejo de Gozón. La actuación, con una inversión de 682.727 euros, mejorará las condiciones de seguridad y comodidad de la vía a lo largo de todo el trazado, de 2,8 kilómetros. El plazo de ejecución previsto es de siete meses.

Las obras facilitarán el acceso a la playa de Xagó, a la localidad de Nieva y a diversas zonas residenciales. La actuación comenzará con labores de limpieza y acondicionamiento de la carretera, incluidas las cunetas, márgenes y sobreanchos. El proyecto también incluye mejoras en el sistema de drenaje para favorecer la evacuación de aguas.

Además, se reparará el firme, se mejorará la visibilidad en la incorporación a la AS-329 y se renovará la señalización. La intervención se completará con la instalación de nuevos elementos de protección y seguridad vial.

Los trabajos obligarán a efectuar restricciones puntuales de tráfico, debidamente señalizadas. En esta primera fase, se concentrarán en el tramo comprendido entre la intersección de la GO-15 con la AS-328 y el acceso a la playa de Xagó.

Tanto la entrada al arenal como el acceso a las viviendas se mantienen operativos a través del tramo de la GO-15 que parte de San Xuan. Los itinerarios alternativos están señalizados y se centran en la carretera del polígono de Maqua, la AS-329 y el propio tramo de la GO-15 desde San Xuan.

La renovación de esta carretera se suma a otras actuaciones ejecutadas recientemente por el Gobierno de Asturias en Gozón, como la construcción de las dos glorietas en los accesos a Lluanco/Luanco para mejorar la conexión con las carreteras locales GO-1, GO-2 y GO-7, o la modernización de la GO-5, entre Cabezonera y El Pielgo. En suma, el Ejecutivo autonómico moviliza más de 2,1 millones para adecuar las infraestructuras viarias del concejo y reforzar la seguridad.