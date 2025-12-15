Asturias invertirá 456.020 euros en impulsar y promocionar el sector artesano en 2026

Javier Ruiz-Cuervas, el ganador del concurso de Pieza Única; Arantxa González-Montell, directora general de Empresa y Comercio y el consejero Borja Sánchez, posan delante de la obra ganadora. - GOBIERNO DE ASTURIAS

La Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo destinará en 2026 más de 456.020 euros a apoyar el impulso, promoción y consolidación del sector artesano de Asturias, un 10,4% más que en 2025 y la cantidad más alta de los últimos años. El consejero Borja Sánchez ha facilitado estos datos durante la entrega de los premios del concurso Pieza Única, celebrada este lunes en Oviedo.

Sánchez ha explicado que las cuentas para el próximo ejercicio consolidan el apoyo a esta actividad al mantener las partidas estructurales que recibirán, al tiempo que se abren otras líneas enfocadas a la profesionalización y a la promoción de nuevas vocaciones artesanas.

La principal novedad es la creación de un programa de formación en emprendimiento de artesanía, dotado con 43.000 euros y gestionado a través de Valnalón. Esta iniciativa busca dotar a los artesanos, especialmente a los que inician su actividad, de competencias empresariales para mejorar la viabilidad y gestión de sus talleres. "El objetivo no es solo mantener tradiciones, sino asegurar que la artesanía sea una actividad económica rentable y con relevo generacional", ha destacado Sánchez.

GALARDONES

El concurso Pieza Única, un galardón creado para reconocer creaciones singulares que destaquen por su innovación, diseño, calidad y tratamiento de los materiales, ha concedido el primer premio a la obra Memoria en Cuatro Tiempos, de Javier Ruiz-Cuevas, la pintura de una menina realizada sobre cuatro antiguas vigas de madera de una casa tradicional asturiana. El segundo premio ha sido para la obra In Natura, de María García Hermoso, un tapiz de lana merina y seda natural.

El consejero ha destacado que ambos trabajos "visibilizan la excepcional calidad y creatividad de los profesionales asturianos" y demuestran su gran vitalidad.

En la edición de este año han participado 27 obras representativas de prácticamente todos los oficios artesanos: cerámica, textil, joyería, madera, cuero. Todas ellas permanecerán expuestas en el patio de columnas del Palacio de los Condes de Toreno, en la plaza Porlier de Oviedo, hasta el 26 de diciembre, festivos incluidos, con entrada libre en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.