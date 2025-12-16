Asturias y Langreo impulsan la construcción de 110 viviendas públicas para alquiler sostenible en El Puente

Promotores del convenio - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano y el Ayuntamiento de Langreo han pesentado un borrador de convenio para redactar un plan especial que permitirá la construcción de 110 viviendas públicas en los terrenos de El Puente.

El consejero, Ovidio Zapico, y el alcalde, Roberto García, han realizado este anuncio en una rueda de prensa en la que también han participado el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases. El proyecto tiene como objetivo no solo resolver la creciente demanda de vivienda, sino también la regeneración urbanística de una zona que, hasta ahora, ha permanecido devaluada.

Zapico ha explicado que la actuación incluye un proceso de expropiaciones que se llevará a cabo una vez firmado el convenio con el ayuntamiento. Para ello, el gobierno ha consignado 3,7 millones en los presupuestos de 2026, además de 250.000 euros adicionales destinados a trabajos complementarios relacionados con la urbanización de la zona. Estas inversiones se suman a los 8 millones ya asignados a la construcción de 60 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en Langreo centro. La inversión total de la consejería en el concejo asciende a cerca de 12 millones.

Zapico ha incidido en que la actuación en El Puente persigue un doble objetivo: atender la demanda de vivienda y abordar una regeneración urbanística necesaria. "Tenemos ese doble objetivo, el de dar satisfacción con la vivienda y el, propiamente, urbanístico", ha afirmado.

Ambas administraciones han acordado la suscripción de un convenio, que establecerá el marco de cooperación institucional necesario para la ordenación, gestión, ejecución y promoción urbanística de este espacio, situado en suelo urbano del municipio y con una superficie aproximada de 14.650 metros cuadrados.

La actuación prevé la declaración del área como actuación urbanística concertada y, de forma simultánea o posterior, como reserva regional de suelo, lo que permitirá una intervención pública integral mediante la tramitación de un pan especial y la adquisición de los terrenos a través del sistema de expropiación.

El convenio fija, además, plazos iniciales para el desarrollo del proyecto: el Principado iniciará la elaboración del plan especial en un plazo máximo de seis meses desde la firma del acuerdo, mientras que el ayuntamiento se compromete a iniciar la tramitación del proyecto de urbanización en tres meses desde su presentación.