Asturias lanza ayudas directas de hasta 1.200 euros por familia para la conciliación

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha anunciado este viernes una nueva convocatoria de ayudas directas a la conciliación familiar, que en esta ocasión cuenta con un presupuesto de 900.000 euros y permitirá que familias con tres o más hijos puedan obtener 1.200 euros anuales. La convocatoria se publicará en julio.

En unas declaraciones a los medios antes de presidir la firma de adhesión de los ayuntamientos asturianos al Plan Corresponsables, Llamedo ha explicado que estas ayudas persiguen proporcionar un apoyo económico para las familias que tengan que conciliar su vida laboral y familiar.

Las ayudas están dirigidas a familias trabajadoras y compensan los gastos derivados de la contratación de servicios de cuidado infantil fuera de la red pública (guarderías privadas, ludotecas, campamentos, actividades extraescolares o cuidadoras profesionales). La cuantía puede alcanzar 400 euros en el caso de las familias con un menor de hasta 12 años, llegan a los 800 euros para familias con dos hijos y, como novedad, las familias con tres o más hijos percibirán hasta 1.200 euros.

Esta partida, además de las deducciones por hijo a cargo, ponen en evidencia, según Llamedo, que "el Gobierno de Asturias es el Gobierno de las familias" y es "el Gobierno que más apoya a las familias".

En cuanto al plan Corresponsables, la vicepresidenta ha presidido el acto de firma de los ayuntamientos asturianos al plan Corresponsables, que dedica 4,3 millones de euros para que las administraciones locales continúen impulsando campamentos de verano, programas de madrugadores, y actividades en periodos no lectivos.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad desde 2021, persigue garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres.

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, ha explicado que este programa beneficia a los ayuntamientos, sobretodo a los más pequeños, que tienen más dificultades para disponer de fondos para impulsar estas políticas de apoyo. "Fue un balón de oxígeno para poder hacerlas con tranquilidad", ha dicho.

El Plan Corresponsables financia cinco líneas de acción, centradas en servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y fomento del empleo en este sector profesional; sensibilización en materia de corresponsabilidad, igualdad en los cuidados, masculinidades corresponsables y usos del tiempo; formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables; estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias y corresponsables, corresponsabilidad, cuidados y usos del tiempo; y seguimiento y evaluación del Plan Corresponsables.