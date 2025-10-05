Asturias lanza ayudas a viviendas colaborativas e intergeneracionales con 1,3 millones

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias va a lanzar por primera vez ayudas para el fomento de viviendas colaborativas e intergeneracionales, con una dotación de 1,3 millones. Esta línea de subvenciones apoyará proyectos que además sean accesibles, energéticamente eficientes y que tengan un compromiso de gestión social o cooperativa.

Según ha explicado el Principado, se trata de ayudas a la construcción de viviendas por parte de cooperativas que desarrollen modelos de vivienda en los que, en un mismo bloque, convivan jóvenes y mayores y se ayuden entre ellos. Como ejemplo, los jóvenes les pueden hacer la compra a los mayores y ellos, a su vez, pueden hacer de canguro para sus hijos.

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos publicará este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) esta convocatoria, destinada a impulsar modelos como el cohousing, los alojamientos temporales y otras modalidades similares.

La cuantía máxima de la ayuda será de 420 euros por metro cuadrado de superficie útil. Además, el total de la subvención no podrá superar el 50 por ciento de la inversión en el proyecto, con un límite máximo de 50.000 euros por alojamiento o vivienda.

Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y se concederán en función de los criterios de valoración recogidos en la convocatoria.