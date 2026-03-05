Asturias y León avanzan hacia la gestión conjunta de Fuentes de Invierno, Pajares, San Isidro y Leitariegos

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, y la consejera de Cultura, Política Lllingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este jueves que el Gobierno de Asturias y la Diputación de León están estudiando el modelo jurídico adecuado para gestionar las estaciones de montaña de Fuentes de Invierno, Pajares, San Isidro y Leitariegos. Las dos primeras están en la vertiente asturiana; las segundas, en la leonesa.

Barbón ha participado en el apagado simbólico de los generadores de gasoil que abastecían de energía a Fuentes de Invierno. A partir de ahora, la estación se beneficiará de la conexión eléctrica con San Isidro tras el convenio suscrito por el Gobierno del Principado con la diputación leonesa, que conlleva un desembolso cercano a los dos millones.

"Puede parecer menor, pero no lo es. Esta jornada supone una fecha histórica para Fuentes de Invierno y, por tanto, para el concejo de Aller", ha resaltado el presidente, quien también ha agradecido la colaboración de la diputación. Barbón ha advertido que este logro no es un hecho aislado, sino que irá acompañado de otras actuaciones, como las inversiones que posibilite la modificación de la declaración de impacto ambiental, ya en tramitación.

El cambio de la declaración de impacto ambiental es imprescindible para hacer realidad viejas demandas de Fuentes de Invierno, como la ampliación de la superficie esquiable, la posibilidad de compartir pistas con San Isidro y la mejora de equipamientos, incluida la instalación de nuevos telesquíes. Todas esas posibles opciones dependen de la declaración de impacto.

"No nos conformamos con eso", ha advertido Barbón. "Llegados aquí, y teniendo en cuenta que estamos hablando de los próximos años, de la próxima legislatura, tenemos toda la ambición para fortalecer la estación. No nos conformamos con lo que hemos hecho. Por eso vamos a trabajar conjuntamente con la Diputación de León en la gestión conjunta de las cuatro estaciones", ha agregado.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, han participado en el acto celebrado en Fuentes de Invierno. Ambos han liderado las conversaciones mantenidas hasta el momento para avanzar hacia la gestión conjunta de las cuatro estaciones. "Llevamos semanas trabajando en el encaje del modelo jurídico adecuado. Aún es muy pronto, pero el objetivo final es la gestión conjunta, de manera que, unidos, seamos más", ha informado el jefe del Ejecutivo.

Tanto el Gobierno de Asturias como la Diputación de León pretenden que la gestión conjunta sirva para potenciar el uso de las cuatro estaciones a lo largo de todo el año y, a la vez, superar las consecuencias del cambio climático.