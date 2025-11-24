Asturias, líder en España en Ciudades Amigas de la Infancia con 42 municipios reconocidos

Archivo - Jovenes y niños que disfrutan de la iniciativa 'Ciudades Amigas de la Infancia', un proyecto que ha lorgado que cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Esapaña (un 45,3%) viva en localidades comprometidas con los derechos de los - UNICEF - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Iundia) y Unicef España, que integran la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, han resuelto este lunes la Convocatoria de Reconocimientos 2025 en la que 20 municipos asturianos renuevan el reconocimiento.

Se trara de Amieva, Boal, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Llanera, Llanes, Noreña, Onís, Oviedo, Pesoz, Ribadesella y Salas. Con estas renovaciones Asturias sigue estando a la cabeza del programa Ciudades Amigas de la Infancia con un total de 42 municipios reconocidos. Los reconocimientos serán entregados el próximo 9 de diciembre en Madrid.

Los municipios reconocidos se comprometen a lograr resultados concretos en defensa de los derechos de la infancia, fomentar la participación inclusiva de los niños y adolescentes y prevenir cualquier forma de discriminación. La iniciativa exige la realización de un diagnóstico local de la infancia, la elaboración de un plan presupuestado y la existencia de al menos un grupo de participación infantil.

Por primera vez, 18 entidades locales han recibido el reconocimiento, mientras que 117 han renovado su acreditación, con lo que actualmente 311 entidades locales -303 municipios, seis mancomunidades, una diputación y un cabildo insular- cuentan con este distintivo. Según los datos, el 48,3% de los niños y niñas de España residen en localidades reconocidas, que prevén destinar un total de 7,8 millones de euros a planes locales de infancia.

La iniciativa, liderada por Unicef España desde 2002, promueve que las políticas locales sitúen el bienestar y la participación de la infancia en el centro de sus acciones, en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia, la FEMP y el Iundia.