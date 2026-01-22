Asturias lidera en 2026 la 'España Verde' con enfoque en ecoturismo y mercados internacionales

El Gobierno de Asturias presidirá en 2026 el programa de promoción turística más ambicioso de la España Verde, decidida a abrir nuevos mercados internacionales - PRINCIPADO

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado este jueves que presidirá en 2026 el programa de promoción "más ambicioso desarrollado hasta ahora por la España Verde", tras recoger en Fitur el testigo de Cantabria al frente de esta marca.

Según ha explicado el Principado en una nota de prensa, se trata de una estrategia que incrementa un 20% su presupuesto y refuerza la proyección internacional de la cornisa cantábrica, además de abrir nuevas líneas de trabajo en mercados de larga distancia.

Para la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, es "un paso fundamental para avanzar hacia un turismo más internacional, más equilibrado y mejor distribuido a lo largo de todo el año". La marca España Verde está formada por las cuatro comunidades de la cornisa cantábrica: Asturias, Galicia, Cantabria y el País Vasco.

La estrategia mantiene una fuerte orientación hacia el mercado europeo y refuerza la proyección en Estados Unidos, además de impulsar la apertura a nuevos mercados como México, Japón y Corea del Sur, especialmente alineados con el interés por la naturaleza, la cultura, la gastronomía y las experiencias que definen a la España Verde.

La estrategia incluye un apoyo específico a la promoción internacional del ecoturismo, con especial atención a las más de cien experiencias integradas en la Reserva Ecoturista de la España Verde, en colaboración con Turespaña y con agentes especializados de mercados como Reino Unido, Alemania e Italia.

La España Verde, líder nacional en naturaleza, agrupa 14 reservas de la biosfera de la Unesco, 25 parques naturales, casi 2.000 kilómetros de costa y 2.800 alojamientos rurales, lo que conforma un territorio único para el ecoturismo. Su clima y orografía convierten sus costas, valles, ríos y montañas en un refugio privilegiado para la biodiversidad.