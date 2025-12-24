Asturias lidera el crecimiento de la innovación empresarial en España con un aumento del 55,5% del gasto en dos años

Archivo - Mujer trabajando con su ordenador portátil. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias se consolida como una de las comunidades autónomas más dinámicas en innovación empresarial, con un incremento del 55,5% en el gasto en innovación entre 2022 y 2024, según datos de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inversión de las firmas asturianas alcanzó los 318 millones de euros en 2024, con un gasto medio de 712.000 euros por compañía, cuadruplicando la media nacional.

El Principado registró 723 empresas con actividad innovadora, un 8% más que en 2020, lo que supone el mayor incremento a nivel estatal y refleja un cambio estructural hacia un modelo productivo intensivo en innovación y orientado a la transformación industrial. La proporción de empresas innovadoras asciende ya al 26% del total de compañías con diez o más asalariados, frente al 18% de 2020.

El modelo asturiano, según destacan desde el Principado, combina un aumento del número de empresas con proyectos de gran envergadura tecnológica. Entre 2022 y 2024, las firmas que invirtieron en actividades innovadoras crecieron un 3%, mientras que la inversión global se disparó, reflejando una apuesta por la innovación de alto impacto.

Asturias destaca también en productividad vinculada a la innovación, situándose como la cuarta comunidad con mayor avance y acercándose a los estándares de mejores prácticas europeas. La región cuenta con 16 centros de I+D+i empresariales, frente a los dos existentes en 2019, y desde 2020 se han aprobado 77 proyectos con una inversión movilizada de 45,5 millones de euros, de los que 18,5 millones fueron subvenciones del Gobierno autonómico.

Seis de cada diez empresas innovadoras reciben apoyo público. La Agencia Sekuens gestionó en 2024 656 proyectos de crecimiento, inversión e innovación, un centenar más que en 2023, movilizando más de 170 millones de euros a través de subvenciones por 45,2 millones.

En investigación y desarrollo tecnológico, Asturias registró un crecimiento del gasto del 10,4% y un aumento del 11,7% en el personal investigador, con una inversión total de 308 millones y 5.264 personas contratadas a tiempo completo. Los indicadores europeos sitúan al Principado como región "moderadamente innovadora", reduciendo la brecha con las regiones más avanzadas de la UE y consolidando su transformación industrial basada en el conocimiento.