Asturias lidera la posición de las comunidades autónomas ante el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea

La Directora General De Medio Ambiente, Susana Madera (Tercera Por La Izquierda), Junto A Sergio Álvarez, Paz Valiente Y Miguel Castroviejo, Miembros De La Representación Permanente De España Ante La UE, Esta Tarde En Bruselas. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias asumirá en este semestre la coordinación de las comunidades españolas ante el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), en un momento "decisivo" para el desarrollo de las políticas climáticas, energéticas y ambientales.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, esta responsabilidad "sitúa Asturias en el centro del debate europeo", con el objetivo de "reforzar la voz de las diferentes regiones en la definición de las políticas comunitarias y garantizar que las decisiones que se adoptan en Bruselas tengan una aplicación real y eficaz sobre el terreno".

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, ha participado este miércoles en la capital belga en la primera reunión del grupo de trabajo, en la que se han presentado las prioridades de la presidencia irlandesa y la agenda política de los próximos meses, que incluye cuestiones estratégicas como la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones, la política climática o la posición en foros internacionales.

Asturias tendrá una función clave en la coordinación y la construcción de consensos entre comunidades, en permanente interlocución con el Gobierno de España y las instituciones comunitarias. El relevo en la coordinación "garantiza la continuidad de la participación autonómica en este foro europeo, y abre una etapa en la que el Principado impulsará la definición de una posición común sobre los principales retos ambientales".

El Ejecutivo autonómico afronta esta responsabilidad con el objetivo de "reforzar el papel de las regiones como agentes clave en la transición ecológica, mediante políticas que no se queden en el ámbito normativo, sino que se traduzcan en soluciones concretas y sean compatibles con el desarrollo económico y la actividad industrial".