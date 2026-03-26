Asturias mantiene un riesgo muy alto de incendios en Cangas de Narcea, Degaña, Ibias y Tineo este viernes - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias prevé para este viernes 27 de marzo un riesgo muy alto de incendios forestales en Cangas de Narcea, Degaña, Ibias y Tineo, y riesgo alto en la mayor parte de la región, según datos del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En la franja de riesgo moderado se encuentran Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Piloña y Ponga. Por el contrario, los concejos de Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella presentan un riesgo bajo, con menor probabilidad de iniciar incendios en comparación con otras zonas de la región. En el resto del territorio asturiano se espera un riesgo alto.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.