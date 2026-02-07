Asturias movilizará 42,7 millones en 2026 a través de 24 líneas de ayudas de I+D+i y desarrollo empresarial

Calendario de las ayudas para 2026. - PRINCIPADO

El Gobierno de Asturias ha anunciado que movilizará 42,7 millones de euros en 2026 a través de 24 líneas de ayudas dirigidas a I+D+i y al desarrollo empresarial. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo incrementa en 4 millones la financiación destinada al crecimiento del tejido productivo, la atracción de talento, la innovación y la investigación.

El calendario de convocatorias, que se desarrollará entre marzo y septiembre, se divide en dos grandes bloques: uno destinado al crecimiento empresarial, la inversión y la atracción de empresas, con más de 16,2 millones en ayudas para proyectos de inversión, diversificación económica, internacionalización, financiación a pymes, desarrollo de suelo industrial, apoyo a semilleros de empresas y transformación digital; y otro centrado en la generación de conocimiento, transferencia e innovación, con 26,5 millones destinados a proyectos de I+D+i, empresas de base tecnológica, clústeres, hiperautomatización, misiones científicas, proyectos en red, difusión científica y programas de talento investigador.

El consejero Borja Sánchez ha destacado este sábado que Asturias lidera en los últimos años tanto la inversión en I+D como el número de profesionales dedicados a actividades científicas y tecnológicas, y ha subrayado que este calendario es una "herramienta clave" para avanzar en la transformación económica e industrial del Principado mediante la ciencia y la innovación.

Entre las convocatorias más relevantes se encuentran las ayudas bienales a grupos de investigación, con una dotación de 4 millones ampliables en el siguiente ejercicio, y la nueva convocatoria conjunta de doctorados industriales y ayudas Jovellanos, con el objetivo de agilizar los procesos y aumentar el número de investigadores en empresas.

Las primeras convocatorias que se abrirán a partir de marzo estarán dirigidas a proyectos de inversión empresarial, diversificación económica para pymes y grandes compañías, internacionalización, cheques de innovación, transformación digital y apoyo a semilleros de empresas.

Durante el segundo y tercer trimestre se activarán las ayudas a proyectos empresariales de I+D, empresas de base tecnológica, misiones científicas, programas de talento como Margarita Salas o Jovellanos y acciones de fomento de vocaciones científicas.

Todos los programas, gestionados por Sekuens en colaboración con la Ficyt, se alinean con la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (S3), el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y las políticas de transformación económica, digital y sostenible. Algunas convocatorias cuentan además con financiación europea del Feder y del Fondo de Transición Justa.