Asturias no permitirá la llegada de más centros adscritos o universitarios privadas

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE e IU han alcanzado un pacto que contempla la suspensión de la llegada al Principado de nuevos centros adscritos o universidades privadas. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias y coordinador de IU en Asturias, tras participar en una reunión en la que se ha ratificado por parte de la Colegiada el acuerdo.

El gobierno de Asturias es una coalición entre la FSA-PSOE y Convocatoria IU-Más País- IAS. Fue este lunes cuando tuvo lugar la reunión que había solicitado Zapico con los responsables de la FSA-PSOE, incluido el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Además de suspender la llegada de nuevos centros, las fuerzas se han comprometido a trabajar en una ley autonómica de universidades que sitúe a la Universidad de Oviedo como eje del sistema de educación superior en Asturias.

El acuerdo no afecta a los centros adscritos que han llegado ya a Asturias, el Alfonso X El Sabio y la Universidad de Nebrija. Tampoco supone cambios respecto a la Universidad Europea, cuyo expediente seguirá tramitándose para instalarse en Gijón.

"El órgano ha decidido ratificar el acuerdo que ayer la delegación de izquierda alcanzaba con el presidente y su delegación", explicó Zapico al término de la reunión del máximo órgano de la coalición, la Colegiada.

"El acuerdo se fundamenta básicamente en dos cuestiones: la primera, la suspensión de la llegada a Asturias de más centros adscritos o universidades privadas dentro de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, el acuerdo político de ponernos a trabajar ya en un proyecto de ley de universidad para Asturias que ponga en el centro de nuestra atención, de nuestro esfuerzo y de nuestra prioridad a la Universidad de Oviedo", ha señalado el coordinador general de IU Asturias.

Zapico ha subrayado que se trata de un entendimiento político que refuerza el modelo de universidad pública en el Principado. "Un acuerdo, por lo tanto, que blinde la universidad pública en Asturias frente a otros modelos que, evidentemente, no son el de esta fuerza política", ha indicado.

Ha añadido que durante la reunión también se abordó el contexto político y económico en el que se produce la decisión. Según explicó el dirigente de IU, el debate interno fue "interesante" y tuvo en cuenta factores más amplios que la cuestión universitaria. "Más allá de la decisión inmediata sobre la universidad privada, sobre los centros adscritos, tuvo también en cuenta todo el contexto que tenemos ahora mismo, el contexto internacional, marcado por la nueva guerra ilegal que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo".

Zapico ha añadido que la organización ha reflexionado también sobre "las consecuencias económicas que esa guerra, unida a la especulación, está generando ya en productos básicos como puedan ser los combustibles y las repercusiones que va a tener de manera inmediata para la clase trabajadora y para la mayoría social de Asturias y de España".

El coordinador general de IU Asturias ha indicado que en la reflexión del órgano también pesaron las posibles consecuencias políticas de una ruptura del actual Ejecutivo autonómico.

"También, evidentemente, un debate marcado por las consecuencias que tendría una eventual ruptura de gobierno en Asturias que tendría, sin duda, un traslado a los compañeros de Castilla y León que se están jugando su presencia en las Cortes de Valladolid el próximo domingo o para nuestro propio coordinador federal en el marco de las elecciones andaluzas", ha explicado.

En ese sentido, ha defendido la continuidad de los gobiernos progresistas como herramienta para frenar retrocesos en derechos. "Todo eso, evidentemente, lo hemos sopesado y lo hemos abordado de manera conjunta y, sobre todo, que para frenar la involución no hay mejor receta que estos gobiernos progresistas como que tenemos en Asturias, que avanzamos en derechos, como esta misma semana vimos con la ley Lgtbi", ha apuntado.

Esa capacidad para entenderse por la izquierda, ha señalado Zapico, "tiene que seguir siendo la receta para los próximos cuatro años y que no parece, por lo tanto, adecuado romper gobiernos en el 26 para construir mayorías sociales en el 27", según ha comentado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.