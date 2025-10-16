Asturias participa en una iniciativa europea para mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) participan en una iniciativa europea para mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el proyecto sitúa a Asturias "en el centro de la innovación en salud digital, al integrar tecnología, educación y participación ciudadana, y contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de personas afectadas por esta enfermedad".

El programa CLEAR-PC (del inglés Cancer Literacy Education and Awareness Resources for Prostate Care) está cofinanciado con 998.050 euros por la Comisión Europea y busca reducir las desigualdades en el cuidado de esta patología. Para conseguirlo, plantea fortalecer la digitalización en salud en la población general, pacientes, profesionales sanitarios y responsables políticos.

Junto con el Principado, participan en esta iniciativa la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, las universidades de Elche y Murcia, el Servicio Canario de la Salud, la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, la Fundación Jordi Estapé y otras cuatro instituciones de Portugal, Croacia, Chipre, Bélgica y Países Bajos.

El objetivo del programa, en el que participan más de 1.900 personas, fundamentalmente profesionales y autoridades sanitarias, es la creación conjunta y la evaluación de una estrategia innovadora que mejore la alfabetización digital en relación con el cáncer de próstata.

El consorcio aprovechará su experiencia multidisciplinaria para desarrollar herramientas innovadoras, tanto digitales como analógicas, y recursos educativos, con el fin de reducir las disparidades en salud pública, combatir la desinformación y apoyar la toma de decisiones en la prevención y cuidado de esta patología.