Asturias pide tranquilidad ante la plaga de gusanos y asegura que es un fenómeno "habitual" sin riesgo para la salud

Un vecino de Tineo recoge gusanos ante la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ante la preocupación ciudadana por la presencia de gusanos en zonas urbanas y cultivos, y ha asegurado que se trata de una situación "habitual" que se repite cada dos o tres años y que no supone un riesgo para la salud humana.

Así lo ha señalado la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, este lunes quien ha explicado que el repunte está vinculado al aumento de las temperaturas y que la previsión de lluvias favorecerá la desaparición progresiva de estos insectos.

Huerta ha defendido que el Ejecutivo autonómico está actuando conforme al marco legal y con los mismos criterios que otras comunidades afectadas, como Galicia o Cantabria en donde gobierna el PP, y ha mostrado su sorpresa por la polémica generada. "No hacemos nada que no haga el Partido Popular en Galicia y en Cantabria", ha subrayado.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Desde que se tuvo constancia de la situación el pasado jueves, Huerta afirma que la Consejería ha contactado con los afectados para trasladar recomendaciones, dentro de un protocolo que distingue entre el ámbito agrícola y urbano.

En las zonas agrícolas, los ganaderos deben aplicar tratamientos fitosanitarios específicos en cultivos como maíz o raigrás, siempre con productos autorizados por el Ministerio de Agricultura. Aunque el tratamiento no es costoso, la directora general ha advertido de que su aplicación puede resultar compleja en cultivos altos.

En entornos urbanos, la actuación pasa por el uso de biocidas autorizados para reducir la presencia de los gusanos en vías públicas y edificaciones.

ANÁLISIS DE MUESTRAS

Asimismo, técnicos de la Dirección General ya se han desplazado a las áreas afectadas para asesorar a los propietarios y recoger muestras, que serán analizadas en el Laboratorio de Sanidad Animal y Vegetal de Asturias.

Según ha indicado Huerta, todo apunta a que se trata de la plaga habitual registrada en anteriores ocasiones en el noroeste peninsular, a la espera de la confirmación definitiva de los análisis.