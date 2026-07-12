El PP alerta de una plaga de gusanos en Tineo: "Ha obligado a vecinos a abandonar sus viviendas"

Archivo - Ayuntamiento de Tineo. - AYUNTAMIENTO DE TINEO - Archivo

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular de Asturias, Luis Venta Cueli, ha denunciado este domingo la "absoluta dejación de funciones" del Gobierno asturiano ante una plaga de gusanos que afecta a la parroquia de Folgueras de Cornás, en el concejo de Tineo, y que "ha obligado a varios vecinos a abandonar temporalmente sus domicilios" ante la imposibilidad de frenar la entrada masiva de miles de ejemplares en sus viviendas.

"Si el Gobierno de Barbón ya no atiende ni las plagas, ¿para qué sirve este Gobierno?", se ha preguntado Venta, quien considera "inadmisible" que los vecinos hayan solicitado ayuda a la Administración autonómica y la respuesta haya sido que no se puede actuar porque el insecto no es venenoso.

En una nota de prensa, el parlamentario 'popular' ha recordado que la Consejería de Medio Rural tiene competencias en materia de sanidad vegetal y gestión de este tipo de incidencias, por lo que considera "inaceptable" que varias familias tengan que abandonar sus casas mientras la Administración "se limita a mirar hacia otro lado".

"Estamos hablando de una plaga que no solo invade las viviendas y genera un grave problema de salubridad y bienestar para los vecinos, sino que también está causando daños en cultivos como el raigrás o el maíz. Es precisamente en estas situaciones cuando un Gobierno debe estar al lado de los ciudadanos y liderar la respuesta", ha afirmado.

"Los vecinos no pueden entender que, mientras los gusanos entran por puertas, ventanas y cualquier rendija de sus casas, el Gobierno del Principado se desentienda de una situación que entra de lleno en sus competencias. Un Gobierno no puede irse de fin de semana o de vacaciones dejando abandonados a quienes necesitan una respuesta inmediata", ha apostillado.

El diputado popular considera que la inacción de la Consejería de Medio Rural evidencia que "hace tiempo que ha perdido el pulso al medio rural asturiano" y reclama la puesta en marcha inmediata de las medidas necesarias para identificar el origen de la plaga, controlar su expansión y atender a los vecinos afectados.

Venta ha finalizado afirmando que "la verdadera plaga que sufre Asturias es un Gobierno socialista instalado en la resignación, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas cotidianos de los asturianos".