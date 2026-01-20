Asturias pone en marcha el Bono Alquiler Joven, con una ayuda de 250 euros al mes, para facilitar el alquiler

Viviendas en la zona de Montecerrao en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la dirección general de Vivienda, ha abierto la convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda para apoyar a jóvenes con menos recursos a pagar el alquiler de una vivienda o una habitación. La ayuda será de 250 euros al mes y el beneficiario podrá recibirla durante un máximo de 24 meses, siempre que no supere el importe del alquiler. La subvención está dirigida a personas mayores de edad que no hayan cumplido 36 años en el momento de solicitarla.

Entre los requisitos figura que el alquiler mensual debe ser, como máximo, de 600 euros si se trata de una vivienda completa, o de 300 euros si es una habitación. En el caso de viviendas con garaje, trastero u otros anejos incluidos en el precio, estos importes no se tienen en cuenta como parte del alquiler subvencionable.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 19 de febrero de 2026. Las ayudas se concederán por orden de llegada de las solicitudes, hasta que se agote el presupuesto. La subvención sólo podrá abonarse previa justificación del pago de la renta. La convocatoria permite financiar las rentas con efectos desde el 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Gobierno de Asturias ha autorizado un presupuesto de 6,6 millones para financiar esta convocatoria. La convocatoria, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).