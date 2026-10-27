Asturias, con potencial para posicionarse como polo en investigación y aplicación de tecnologías cuánticas

Participantes en la jornada 'Cuántica para la empresa: de la investigación al impacto real', celebrada este martes en las instalaciones de CTIC Centro Tecnológico, en Gijón. - MARTA MARTIN HERES

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Cuántica para la empresa: de la investigación al impacto real', celebrada este martes en las instalaciones de CTIC Centro Tecnológico, ha concluido que Asturias reúne capacidades científicas, tecnológicas y empresariales que la sitúan en una posición privilegiada para consolidarse como uno de los principales polos españoles en investigación y aplicación de tecnologías cuánticas.

El encuentro, organizado por el Club de Calidad, la alianza Quantum Asturias y el propio CTIC, ha reunido a medio centenar de profesionales entre representantes empresariales, investigadores, expertos e instituciones.

Según una nota de prensa de los organizadores, esta jornada ha acercado al tejido empresarial unas tecnologías que, aunque mantienen importantes líneas en fase de investigación y experimentación, avanzan progresivamente hacia aplicaciones en energía, industria, logística, finanzas, salud, telecomunicaciones o ciberseguridad.

Sobre las capacidades de Asturias, se ha destacado que tiene conocimiento, centros de investigación, talento y un tejido tecnológico para convertirlo en proyectos y aplicaciones reales a futuro, según el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias, Joaquín Cuetos.

En línea con este planteamiento, el director general de CTIC, Pablo Coca, ha explicado que CTIC dispone de uno de los sistemas de simulación cuántica más avanzados de España y de los más punteros de Asturias.

Asimismo, se ha referido a la alianza Quantum Asturias, "que conecta las capacidades científicas y tecnológicas existentes en la región, que nos permite afianzar la posición de Asturias en el ecosistema nacional", ha resaltado.

Para el presidente del Club de Calidad, la iniciativa responde a la necesidad de acercar al tejido empresarial tecnologías emergentes antes de que alcancen su plena madurez, que permita a las empresas anticiparse al impacto futuro que estas tecnologías tendrán en el negocio.

La jornada ha contado, también, con la participación del subdirector de la Unidad de Tecnologías Cuánticas de la DG CONNECT de la Comisión Europea, Óscar Díez, así como de la presidenta de la Spanish Quantum Alliance, Vanesa Díaz.

En el evento, han participado, además, empresas como Repsol, GMV, Qureca, así como representantes del ámbito universitario e investigador, como CINN-CSIC.