Asturias presenta en Madrid desarrollos tecnológicos y prototipos en la feria Science for Industry

Science for Industry - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias participa en la cuarta edición de Science for Industry (S4i), un encuentro que impulsa la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada con el objetivo de acercar los avances científicos al mercado mediante empresas emergentes (startups), prototipos y soluciones tecnológicas en fase real de desarrollo. La delegación del Principado, encabezada por el director de Innovación, Iván Aitor Lucas, y la directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), Cristina Fanjul, presenta diversos prototipos en este certamen internacional.

En la delegación toman parte las empresas Glotac y Platelet Biotechnologies, junto con la futura filial (spin-off) Planaris, que tienen la oportunidad de dar a conocer sus proyectos desde el estand de la Asociación Nacional de centros tecnológicos (Ances España).

Asimismo, participan cuatro proyectos de la segunda edición del programa RadarLab: AsturiasXR, Build-E, MT-Space y NANOBET, así como representantes de la Asociación Bioasturias, la Universidad de Oviedo, a través de su Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa, y la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba), mediante su unidad de innovación.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo presenta distintos programas de apoyo a la innovación y a la transferencia tecnológica, entre ellos, el RADARLab, gestionado por el CEEI y orientado a la valorización de resultados de I+D para la creación de spin-offs y su acercamiento al mercado.

Science for Industry es un foro de referencia que reúne en Madrid a los principales agentes del ecosistema europeo de innovación. En esta edición participan más de 160 universidades y centros de investigación, 130 empresas industriales, más de 50 fondos de inversión nacionales e internacionales especializados en ciencia, así como más de 200 empresas emergentes y filiales de al menos 30 países.