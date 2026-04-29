Asturias presenta su modelo de coeducación en el Salón de Innovación Educativa de Lyon

Salón de innovación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias participa esta semana en el 6º Salón de Innovación Educativa y Pedagógica de Lyon, un encuentro de referencia en el ámbito europeo al que ha sido invitado para compartir su experiencia en educación en igualdad a través del programa Coeducastur.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la participación asturiana ha permitido dar a conocer las líneas de trabajo y los resultados de esta iniciativa, que sitúa la igualdad como eje transversal del sistema educativo.

Durante tres días, se han mantenido reuniones con distintos agentes implicados en la formación del profesorado, entre ellos, responsables institucionales, equipos directivos y entidades especializadas, con el objetivo de compartir metodologías, materiales y buenas prácticas desarrolladas en Asturias.

La jornada de este miércoles, centrada en la innovación educativa y pedagógica, acoge la exposición de proyectos europeos, en la que Coeducastur cuenta con un espacio propio en un estand junto con otras 60 iniciativas de distintos países. Este escaparate permite visibilizar el trabajo desarrollado en Asturias y reforzar la proyección internacional de la comunidad en el ámbito de la coeducación.

La presencia de Asturias en este foro internacional tiene también como finalidad sentar las bases para la puesta en marcha de un futuro proyecto europeo de movilidad en el marco del programa Erasmus+. Esta iniciativa facilitaría el intercambio de profesorado y experiencias educativas entre el Principado y otros territorios europeos, lo que favorecería el aprendizaje mutuo y la consolidación de redes de colaboración.

El Principado formará este curso en coeducación a 800 docentes de Secundaria y al personal de las escuelas de 0 a 3 años. Para este último grupo, la formación comenzará el 6 de mayo.

Próximamente, comenzarán también las actividades formativas para educación especial, segundo ciclo de Infantil y Primaria. El año pasado, recibieron formación 900 profesionales de Primaria. A finales de año, habrá más de 2.000 docentes en Asturias formados en esta materia.